У середу, 13 липня, у частині Личаківського та Сихівського районів Львова не буде водопостачання, оскільки комунальники перепідключатимуть новозбудований водопровід на вул. Зелена – Пимоненка.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», без води з 10:00 до 17:00 буде низка вулиць Сихівського та Личаківського районів Львова. Мешканців просять створити добовий запас води. Зокрема, води не буде на вулицях:

Бережанська – всі будинки;

Білоцерківська – всі будинки;

Бузкова – всі будинки;

Вигін – всі будинки;

Віденська – всі будинки;

Вітрякова – всі будинки;

Дністерська – всі будинки;

Дунайська – всі будинки;

Жасминова – всі будинки;

Зелена (парна сторона буд. №101 – 212а, непарна сторона буд. №95 – 153);

Кам'янецька – всі будинки;

Керченська (№7,9,11);

Козловського – всі будинки;

Липова Алея – всі будинки;

Листопадна – всі будинки;

Литвиненка – всі будинки;

Луганська – всі будинки;

Навроцького – всі будинки;

Орлина – всі будинки;

Півколо – всі будинки;

просп. Червоної Калини (парна сторона буд. №20 – 30, непарна сторона буд. №21 – 33);

Радість – всі будинки;

Райдужна – всі будинки;

Раковського – всі будинки;

Рахівська – всі будинки;

Рівнинна – всі будинки;

Розбіжна – всі будинки;

Ромашкова – всі будинки;

Росиста – всі будинки;

Рядова – всі будинки;

Сливова – всі будинки;

Сумська – всі будинки;

Сусідня – всі будинки;

Тернопільська – всі будинки;

Танячкевича – всі будинки;

Угорська – всі будинки;

Шахтарська – всі будинки.

Стабільне водопостачання мають відновити ввечері 13 червня. Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.