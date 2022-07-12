У середу два райони Львова залишаться без водопостачання
Без води буде Сихівський і Личаківський райони
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У середу, 13 липня, у частині Личаківського та Сихівського районів Львова не буде водопостачання, оскільки комунальники перепідключатимуть новозбудований водопровід на вул. Зелена – Пимоненка.
Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», без води з 10:00 до 17:00 буде низка вулиць Сихівського та Личаківського районів Львова. Мешканців просять створити добовий запас води. Зокрема, води не буде на вулицях:
- Бережанська – всі будинки;
- Білоцерківська – всі будинки;
- Бузкова – всі будинки;
- Вигін – всі будинки;
- Віденська – всі будинки;
- Вітрякова – всі будинки;
- Дністерська – всі будинки;
- Дунайська – всі будинки;
- Жасминова – всі будинки;
- Зелена (парна сторона буд. №101 – 212а, непарна сторона буд. №95 – 153);
- Кам'янецька – всі будинки;
- Керченська (№7,9,11);
- Козловського – всі будинки;
- Липова Алея – всі будинки;
- Листопадна – всі будинки;
- Литвиненка – всі будинки;
- Луганська – всі будинки;
- Навроцького – всі будинки;
- Орлина – всі будинки;
- Півколо – всі будинки;
- просп. Червоної Калини (парна сторона буд. №20 – 30, непарна сторона буд. №21 – 33);
- Радість – всі будинки;
- Райдужна – всі будинки;
- Раковського – всі будинки;
- Рахівська – всі будинки;
- Рівнинна – всі будинки;
- Розбіжна – всі будинки;
- Ромашкова – всі будинки;
- Росиста – всі будинки;
- Рядова – всі будинки;
- Сливова – всі будинки;
- Сумська – всі будинки;
- Сусідня – всі будинки;
- Тернопільська – всі будинки;
- Танячкевича – всі будинки;
- Угорська – всі будинки;
- Шахтарська – всі будинки.
Стабільне водопостачання мають відновити ввечері 13 червня. Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.
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