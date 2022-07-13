У середу, 14 липня, у частині Франківського району Львова не буде водопостачання. Комунальники перепідключатимуть новозбудований водопровід на вул. Наукова – Симоненка.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», без води з 9:00 до 22:00 буде частина Франківського району Львова. Мешканців просять створити добовий запас води. Зокрема, води не буде на вулицях:

Володимира Великого (непарна сторона від буд. №113 до №125);

Княгині Ольги (парна сторона від буд. №114 до №124, непарна сторона від буд. №95 до №105);

Кульпарківська (парна сторона від буд. №216 до №240, непарна сторона від буд. №117 до №151);

Наукова (парна сторона від буд. №112 до №116, непарна сторона буд. №7, від №55 до №59);

Пулюя (парна сторона від буд. №8 до №16);

Симоненка (парна сторона від буд. №2 до №22).

Стабільне водопостачання мають відновити 30 червня після 22:00. На час відсутності водопостачання на вул. Науковій, 116 та Володимира Великого, 125 працюватимуть водовозки.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.