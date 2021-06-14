Без водопостачання будуть мешканці 70 вулиць у Шевченківському та Залізничному районах

У вівторок, 15 червня, з 10:00 до півночі без водопостачання будуть мешканці семи десятків вулиць у Шевченківському та Залізничному районах Львова. Відімкнення води спричинене встановленням запірно-регулюючої арматури на магістральному водопроводі «Карачинів-Львів». Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

Відтак із 10:00 до 24:00 буде припинено подачу води в Шевченківський і Залізничний райони до усіх будинків на таких вулицях: Ангарна, Бандери, Батуринська, Бортнянського, Бр. Міхновських, Варшавська, Вернигори, Вигода, Винниця, Голубовича, Городоцька (парна сторона буд. № 44-150, непарна сторона буд. № 85-149), Декарта, Доробок, Єрошенка, Заболотівська, Заозерна, Золота, Каганця, Калнишевського, Квітки-Основ’яненка, Кознярівка, Комарова, Кондратюка, Левандівська, Левандівська, Марка Вовчка, Масарика, Матейка, Мацієвича, Мирна, Молодіжна, Морозенка, Моторна, Мундяк, На Чвертях, Нечая, Низинна, Одеська, Озаркевича, Олесницького, Орельська, Перова, Під Голоском, Повітряна, Пропелерна, Пстрака, Роксоляни, Самарська, Сірка, Скромна, Сорохтея, Сосюри, Степанівни, Стороженка, Суботівська, Сяйво, Тісна, Тунельна, Турянського, Холмська, Хотинська, Шараневича, Шевченка, Широка, Ю. Липи, Юнаківа, Я. Мудрого, Яблунева, Ясна.

На час відключення води з 11:00 працюватимуть водовозки. Вони будуть розташовані на вул. Шевченка, 320 та на перехресті вулиць Повітряна – Роксоляни. Якщо від мешканців надходитимуть звернення на Гарячу лінію «Львівводоканалу», можлива зміна розміщення водовозок.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове погіршення якості води та її забарвлення іржею.

Зазначимо, що інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти на сайті Гарячої лінії міста. Номери диспетчерської служби ЛМКП «Львівводоканал» (цілодобово): 15-51 або 259-15-50.