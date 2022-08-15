У вівторок 73 вулиці Львова впродовж дня будуть без води
Через ремонтні робот води не буде у Галицькому, Личаківському та Сихівському районах
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 16 серпня, через заміну запірної арматури на насосній станції «Сихів» з 10:00 до 19:00 буде припинено подачу води в Галицький, Личаківський і Сихівський райони Львова.
Як повідомляє «Львівводоканал», води не буде за такими адресами:
- Бучми – Всі будинки
- Кримська – Всі будинки
- Джорджа Вашингтона (№7Б,7В),
- Пасіки Галицькі – Всі будинки
- Півколо – Всі будинки
- Жасминова – Всі будинки
- Керченська – Всі будинки
- Зелена (парна сторона №130 - 406, непарна сторона 93 - 477),
- Липова Алея – Всі будинки
- Меблярська – Всі будинки
- Дністерська – Всі будинки
- Білоцерківська – Всі будинки
- Дунайська – Всі будинки
- Раковського – Всі будинки
- Орлина – Всі будинки
- Радість – Всі будинки
- Вигін – Всі будинки
- Свидницького – Всі будинки
- Бузкова – Всі будинки
- Сливова – Всі будинки
- Листопадна – Всі будинки
- Шахтарська – Всі будинки
- Танячкевича – Всі будинки
- Віденська – Всі будинки
- Героїв Крут – Всі будинки
- Литвиненка – Всі будинки
- Угорська – Всі будинки
- Кам'янецька – Всі будинки
- Сумська – Всі будинки
- Тернопільська – Всі будинки
- Луганська – Всі будинки
- Персенківка – Всі будинки
- Хортицька – Всі будинки
- Колійна – Всі будинки
- Гостинна – Всі будинки
- Рожева – Всі будинки
- Бережанська – Всі будинки
- Рахівська – Всі будинки
- Колодзінського – Всі будинки
- пр.Ч.Калини (парна сторона № 2 - 24, непарна сторона №1 - 29),
- Бруснична – Всі будинки
- Рядова – Всі будинки
- Ромашкова – Всі будинки
- Козловського – Всі будинки
- Сусідня – Всі будинки
- Рівнинна – Всі будинки
- Вітрякова – Всі будинки
- Райдужна (крім №17, №23),
- Росиста – Всі будинки
- Довженка – Всі будинки
- Манастирського – Всі будинки
- Навроцького – Всі будинки
- Простора – Всі будинки
- Надійна – Всі будинки
- Світанкова– Всі будинки
- Слободська – Всі будинки
- Межова – Всі будинки
- Перелітна – Всі будинки
- Вулецька – Всі будинки
- Морозна – Всі будинки
- Колісна – Всі будинки
- Сихівська – Всі будинки
- Соняшникова – Всі будинки
- Полуботка – Всі будинки
- Лірницька – Всі будинки
- Садибна – Всі будинки
- Коломийська – Всі будинки
- Кавалерідзе – Всі будинки
- Кос-Анатольського – Всі будинки
- Антоненка-Давидовича – Всі будинки
- Майданна – Всі будинки
- Антонича – Всі будинки
- Трильовського – Всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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