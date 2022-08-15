У вівторок, 16 серпня, через заміну запірної арматури на насосній станції «Сихів» з 10:00 до 19:00 буде припинено подачу води в Галицький, Личаківський і Сихівський райони Львова.

Як повідомляє «Львівводоканал», води не буде за такими адресами:

Бучми – Всі будинки

Кримська – Всі будинки

Джорджа Вашингтона (№7Б,7В),

Пасіки Галицькі – Всі будинки

Півколо – Всі будинки

Жасминова – Всі будинки

Керченська – Всі будинки

Зелена (парна сторона №130 - 406, непарна сторона 93 - 477),

Липова Алея – Всі будинки

Меблярська – Всі будинки

Дністерська – Всі будинки

Білоцерківська – Всі будинки

Дунайська – Всі будинки

Раковського – Всі будинки

Орлина – Всі будинки

Радість – Всі будинки

Вигін – Всі будинки

Свидницького – Всі будинки

Бузкова – Всі будинки

Сливова – Всі будинки

Листопадна – Всі будинки

Шахтарська – Всі будинки

Танячкевича – Всі будинки

Віденська – Всі будинки

Героїв Крут – Всі будинки

Литвиненка – Всі будинки

Угорська – Всі будинки

Кам'янецька – Всі будинки

Сумська – Всі будинки

Тернопільська – Всі будинки

Луганська – Всі будинки

Персенківка – Всі будинки

Хортицька – Всі будинки

Колійна – Всі будинки

Гостинна – Всі будинки

Рожева – Всі будинки

Бережанська – Всі будинки

Рахівська – Всі будинки

Колодзінського – Всі будинки

пр.Ч.Калини (парна сторона № 2 - 24, непарна сторона №1 - 29),

Бруснична – Всі будинки

Рядова – Всі будинки

Ромашкова – Всі будинки

Козловського – Всі будинки

Сусідня – Всі будинки

Рівнинна – Всі будинки

Вітрякова – Всі будинки

Райдужна (крім №17, №23),

Росиста – Всі будинки

Довженка – Всі будинки

Манастирського – Всі будинки

Навроцького – Всі будинки

Простора – Всі будинки

Надійна – Всі будинки

Світанкова– Всі будинки

Слободська – Всі будинки

Межова – Всі будинки

Перелітна – Всі будинки

Вулецька – Всі будинки

Морозна – Всі будинки

Колісна – Всі будинки

Сихівська – Всі будинки

Соняшникова – Всі будинки

Полуботка – Всі будинки

Лірницька – Всі будинки

Садибна – Всі будинки

Коломийська – Всі будинки

Кавалерідзе – Всі будинки

Кос-Анатольського – Всі будинки

Антоненка-Давидовича – Всі будинки

Майданна – Всі будинки

Антонича – Всі будинки

Трильовського – Всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.