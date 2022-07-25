У вівторок, 26 липня, у Винниках і Чишках не буде водопостачання, а частина Сихівського і Личаківського районів отримуватимуть воду з пониженим тиском.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», через заміну аварійної ділянки водопроводу у Винниках на вул. Лисика з 7:00 до 24:00 у Чишках і Винниках не буде води, а деякі вулиці Сихівського і Личаківського районів отримуватимуть воду з пониженим тиском, зокрема:

Рудаки – всі будинки;

Глухий Кут – всі будинки;

Джорджа Вашингтона – всі будинки;

Довга – всі будинки;

Каштанова – всі будинки;

Китайська – всі будинки;

Кузьми – всі будинки;

Латвійська – всі будинки;

Лисиницька – всі будинки;

Медової Печери – всі будинки;

Майорівка – всі будинки;

Пасіки Галицькі – всі будинки;

Пасічна – всі будинки;

Пимоненка – будинки №17 та 19;

Пирогівка – всі будинки;

Садівнича – всі будинки;

Соколина – всі будинки;

Стешенка – всі будинки;

Шафарика – всі будинки;

Ярошинської – всі будинки.

На час відключення води у районі працюватимуть водовози, зокрема, на вул. Галицька, 88а (школа-інтернат). Стабільне водопостачання відновлять у середу, 27 липня, з 6:00. Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.