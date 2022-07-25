У Винниках і Чишках у вівторок не буде води
Два райони Львова отримуватимуть воду з пониженим тиском
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У вівторок, 26 липня, у Винниках і Чишках не буде водопостачання, а частина Сихівського і Личаківського районів отримуватимуть воду з пониженим тиском.
Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», через заміну аварійної ділянки водопроводу у Винниках на вул. Лисика з 7:00 до 24:00 у Чишках і Винниках не буде води, а деякі вулиці Сихівського і Личаківського районів отримуватимуть воду з пониженим тиском, зокрема:
- Рудаки – всі будинки;
- Глухий Кут – всі будинки;
- Джорджа Вашингтона – всі будинки;
- Довга – всі будинки;
- Каштанова – всі будинки;
- Китайська – всі будинки;
- Кузьми – всі будинки;
- Латвійська – всі будинки;
- Лисиницька – всі будинки;
- Медової Печери – всі будинки;
- Майорівка – всі будинки;
- Пасіки Галицькі – всі будинки;
- Пасічна – всі будинки;
- Пимоненка – будинки №17 та 19;
- Пирогівка – всі будинки;
- Садівнича – всі будинки;
- Соколина – всі будинки;
- Стешенка – всі будинки;
- Шафарика – всі будинки;
- Ярошинської – всі будинки.
На час відключення води у районі працюватимуть водовози, зокрема, на вул. Галицька, 88а (школа-інтернат). Стабільне водопостачання відновлять у середу, 27 липня, з 6:00. Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.