На вул. Бандери підключатимуть новий водогін

У четвер, 27 травня, окремі вулиці Залізничного і Франківського районів будуть без води. На вул. Степана Бандери підключатимуть новий водопровід. Відтак із 9:30 до 18:00 без водопостачання будуть мешканці 11 вулиць.

«У зв'язку з реконструкцією дороги на вул. С. Бандери 27 травня проводитимуться роботи з перепідключення новозбудованого водопроводу діаметром 225 мм. Відтак з 9:30 до 18:00 буде припинено подачу води до кількох вулиць Залізничного і Франківського району», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Без водопостачання будуть: вул. Бандери, вул. Русових, вул. Коновальця (парні №4-20, непарні №1-23), вул. Японська, вул. Старицького, вул. Київська, вул. Єфремова (парні №20-32, непарні №1-37), вул. Новий Світ, вул. Глибока, вул. Карпінського, вул. Архітекторська.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове забарвлення води іржею.

Нагадаємо, що у вересні минулого року на реконструкцію закрили частину вул. Степана Бандери – від вул. Антоновича до вул. Чупринки. Цьогоріч у березні розпочали ремонт другої ділянки від вул. Городоцької до вул. Героїв УПА. Основні роботи на вулиці Бандери планують завершити до вересня 2021 року. Роботи проводить компанія «Онур».