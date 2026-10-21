Розміщуйте вазони подалі від приладів і місць, де готують їжу

Навіть за правильного поливу та підживлення кімнатні рослини можуть жовтіти, втрачати листя або засихати. Причиною нерідко стає невдале розташування горщика. Протяги, різкі перепади температури, надмірне сонячне проміння та нестача світла створюють умови, у яких рослинам важко розвиватися. Де не варто тримати вазони у домі, пише Good Houekeeping.

1. Біля кондиціонера або вентиляції

Постійний потік холодного чи гарячого повітря може пересушувати листя та ґрунт. Особливо чутливі до таких умов тропічні рослини. Якщо іншого місця немає, спрямуйте потік повітря вбік, щоб він не потрапляв безпосередньо на вазон.

2. Поруч із батареєю або каміном

Поблизу джерел тепла повітря стає сухішим, а ґрунт у горщику швидше втрачає вологу. Через це кінчики й краї листя можуть набувати коричневого кольору та засихати. Переставте рослину якомога далі від батареї, особливо в опалювальний сезон.

3. Біля вхідних дверей

Коли двері часто відчиняють, рослина зазнає різких перепадів температури. Узимку холодні протяги можуть пошкоджувати листя та спричиняти стрес. Тому передпокій біля входу – не найкраще місце для теплолюбних вазонів.

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4. Впритул до холодного вікна

У холодну пору року скло може сильно охолоджуватися, а листя, яке торкається його, – зазнавати пошкоджень. Не залишайте вазони впритул до шибки, якщо від неї відчутно тягне холодом. Також стежте, щоб рослини не переохолоджувалися під час провітрювання.

5. На підвіконні з надто яскравим сонцем

Не всі кімнатні рослини добре переносять прямі сонячні промені. У видів, які віддають перевагу розсіяному світлу, листя може бліднути, знебарвлюватися або отримувати опіки. Якщо сонце сильно нагріває підвіконня, використовуйте легкий тюль або переставте горщик у місце з відповідним освітленням.

6. Поруч із кухонною технікою

Духовка, тостер, чайник і посудомийна машина під час роботи виділяють тепло та пару. Через це температура й вологість біля рослин постійно змінюються. На листі також можуть осідати жир і забруднення, які заважають йому нормально функціонувати. Розміщуйте вазони подалі від приладів і місць, де готують їжу.

7. У ванній кімнаті без вікон

Висока вологість не компенсує нестачу світла. Без природного освітлення більшість кімнатних рослин поступово слабшає, навіть якщо їх регулярно поливають. Для ванної без вікон варто обирати рослини лише за умови достатнього штучного освітлення, придатного для їхнього росту.