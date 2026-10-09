Правильне освітлення не менш важливе для росту рослини, ніж підживлення

Заміокулькас вважають невибагливою кімнатною рослиною, яка не потребує складного догляду. Водночас за сприятливих умов він може активно нарощувати нові пагони та утворювати пишне листя. Допомогти рослині можна не лише готовими добривами, а й простими домашніми засобами. Більше про це пише Gardenowo.

Чим підживити заміокулькас

Одним із домашніх варіантів підживлення називають настій із кропиви. Для його приготування свіже листя рослини подрібніть, залийте гарячою водою та залиште на кілька днів.

Перед використанням такий настій потрібно розбавити водою, щоб не перевантажувати ґрунт поживними речовинами. Підживлюйте рослину помірно, адже заміокулькас росте не так швидко, як багато інших кімнатних рослин.

Ще один варіант – використати насіння соняшнику. Подрібнене насіння можна змішати з водою до утворення рідкої суміші та використовувати для підживлення. Водночас із такими домашніми засобами варто бути обережними, оскільки надлишок органічних речовин у горщику може сприяти появі неприємного запаху, плісняви або шкідників.

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Для підживлення також часто використовують кавову гущу. Її можна додавати до верхнього шару ґрунту в невеликій кількості. Перед використанням переконайтеся, що гуща добре висохла, і не вносьте її занадто багато, щоб не ущільнювати ґрунт.

Де поставити заміокулькас

Правильне освітлення не менш важливе для росту рослини, ніж підживлення. Заміокулькас добре почуватиметься біля вікна зі східного або західного боку, де отримуватиме достатньо світла без тривалого впливу палючого сонця.

Якщо поставити вазон безпосередньо під сильні прямі промені, на листі можуть з’явитися опіки. Тому в яскраво освітленій кімнаті краще обрати місце з розсіяним світлом.

Водночас у надто темному кутку заміокулькас може сповільнити ріст і довше не випускати нових пагонів. Якщо рослина тривалий час не дає нового листя, перевірте не лише підживлення, а й кількість світла, стан ґрунту та режим поливу.