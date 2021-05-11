У вівторок, 11 травня, через аварія на тепломережі більша частина житлових будинків у Сихівському районі залишилась без гарячої води. Про аварійне вимкнення повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У повідомленні вказано, що гарячої води у Сихівському районі не буде приблизно до 17:00. На час ліквідації пориву призупинено подачу гарячої води до будинків за адресами:

вул. Антоненка-Давидовича,1, 3, 7, 9;

вул. Антонича, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32;

вул. Вернадського, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

вул. Полуботка,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

вул. Довженка, 1, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22;

вул. Драгана, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30;

вул. Зубрівська, 7а, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 36а;

вул. Кавалерідзе, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 9a, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21;

вул. Коломийська, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 23;

вул. Кос-Анатольського, 4, 14, 16, 18, 22;

вул. Манастирського, 2, 3, 3а, 5, 7;

вул. Морозна, 8, 12, 14, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 37, 39;

вул. Освицька, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

вул. Сихівська, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30

вул. Скрипника М буд. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 39;

вул. Трильовського, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33;

вул. Хоткевича, 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;

вул. Хуторівка буд. 30, 32, 34, 36, 40, 42;

пр. Червоної Калини, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 63а, 64, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85а, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135;

вул. Чукаріна, 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

А також: ДНЗ № 44, 17,183, 179, 78, 181, 175, 176, 40, 130, «Еколенд»; СШ № 1, 13, 72, «Первоцвіт», ЦДТ(ПНЗ) вул. Хуторівка, 28А, ліцей на вул. Хоткевича, 16; «Оріана», «Дивоцвіт» та ін.