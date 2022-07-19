У вівторок, 19 липня, у Залізничному та Шевченківському районах Львова, а також у мікрорайонах Рясне-1 і Рясне-2 та Рясне-Руському не буде водопостачання.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», упродовж дня 19 липня, у звʼязку з ліквідацією витоку магістральному водогоні «Карачинів – Львів», води не буде на вулицях:

Алчевської – всі будинки;

Бандерим – всі будинки;

Білоруська – всі будинки;

Блажкевич – всі будинки;

Бортнянського – всі будинки;

Братів Міхновських – всі будинки;

Буковинська – всі будинки;

Варшавська – всі будинки;

Вернигори – всі будинки;

Винниця – всі будинки;

Вишнева – всі будинки;

Возняка – всі будинки;

Головацького – всі будинки;

Голубовича – всі будинки;

Горбкова – всі будинки;

Городоцька, 50-110; 85-139;

Гранична – всі будинки;

Гуні – всі будинки;

Гушалевича – всі будинки;

Декарта – всі будинки;

Дивізійна – всі будинки;

Єрошенка – всі будинки;

Ждахи – всі будинки;

Жнивна – всі будинки;

Залізнична – всі будинки;

Золота – всі будинки;

Квітки-Основ’яненка – всі будинки;

Кедрова – всі будинки;

Кирилівськ – всі будинки;

Коверка – всі будинки;

Комарова – всі будинки;

Кооперативна – всі будинки;

Коротка – всі будинки;

Кошиця – всі будинки;

Купчинського – всі будинки;

Липинського, 1-5;

Луцького – всі будинки;

Марка Вовчка – всі будинки;

Магазинова – всі будинки;

Малоголосківська – всі будинки;

Масарика – всі будинки;

Матейка – всі будинки;

Мови – всі будинки;

Молодіжна – всі будинки;

Морозенка – всі будинки;

На Нивах – всі будинки;

Немирівська – всі будинки;

Олени Степанівни – всі будинки;

Одеська – всі будинки;

Озаркевича – всі будинки;

Окуневського – всі будинки;

Орна – всі будинки;

Панча – всі будинки;

Перова – всі будинки;

Петрицького – всі будинки;

Петровського – всі будинки;

Під Голоском – всі будинки;

пл. Святослава – всі будинки;

Плетенецького – всі будинки;

Плужника – всі будинки;

Повітряна – всі будинки;

Поштова – всі будинки;

Пстрака – всі будинки;

Рільнича – всі будинки;

Роксоляни – всі будинки;

Ручай – всі будинки;

Сірка – всі будинки;

Скляна – всі будинки;

Сорохтея – всі будинки;

Сосенка – всі будинки;

Соснова – всі будинки;

Сосюри – всі будинки;

Стародубська – всі будинки;

Стороженка – всі будинки;

Струмок – всі будинки;

Суботівська – всі будинки;

Татарбунарська – всі будинки;

Теслярська – всі будинки;

Турянського – всі будинки;

Холмська – всі будинки;

Хотинська – всі будинки;

Черемхова – всі будинки;

Чернівецька – всі будинки;

Чорновола – всі будинки;

Шараневича – всі будинки;

Шевченка – всі будинки;

Щекавицька – всі будинки;

Щепова – всі будинки;

Юрія Липи – всі будинки;

Юнакієва – всі будинки;

Ярослава Мудрого – всі будинки;

Яцкова – всі будинки.

Про час відновлення стабільного водопостачання у «Львівводоканалі» обіцяють повідомити пізніше.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.