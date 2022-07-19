Через аварію на водогоні у вівторок два райони Львова будуть без води
Про час відновлення водопостачання обіцяють повідомити пізніше
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У вівторок, 19 липня, у Залізничному та Шевченківському районах Львова, а також у мікрорайонах Рясне-1 і Рясне-2 та Рясне-Руському не буде водопостачання.
Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», упродовж дня 19 липня, у звʼязку з ліквідацією витоку магістральному водогоні «Карачинів – Львів», води не буде на вулицях:
- Алчевської – всі будинки;
- Бандерим – всі будинки;
- Білоруська – всі будинки;
- Блажкевич – всі будинки;
- Бортнянського – всі будинки;
- Братів Міхновських – всі будинки;
- Буковинська – всі будинки;
- Варшавська – всі будинки;
- Вернигори – всі будинки;
- Винниця – всі будинки;
- Вишнева – всі будинки;
- Возняка – всі будинки;
- Головацького – всі будинки;
- Голубовича – всі будинки;
- Горбкова – всі будинки;
- Городоцька, 50-110; 85-139;
- Гранична – всі будинки;
- Гуні – всі будинки;
- Гушалевича – всі будинки;
- Декарта – всі будинки;
- Дивізійна – всі будинки;
- Єрошенка – всі будинки;
- Ждахи – всі будинки;
- Жнивна – всі будинки;
- Залізнична – всі будинки;
- Золота – всі будинки;
- Квітки-Основ’яненка – всі будинки;
- Кедрова – всі будинки;
- Кирилівськ – всі будинки;
- Коверка – всі будинки;
- Комарова – всі будинки;
- Кооперативна – всі будинки;
- Коротка – всі будинки;
- Кошиця – всі будинки;
- Купчинського – всі будинки;
- Липинського, 1-5;
- Луцького – всі будинки;
- Марка Вовчка – всі будинки;
- Магазинова – всі будинки;
- Малоголосківська – всі будинки;
- Масарика – всі будинки;
- Матейка – всі будинки;
- Мови – всі будинки;
- Молодіжна – всі будинки;
- Морозенка – всі будинки;
- На Нивах – всі будинки;
- Немирівська – всі будинки;
- Олени Степанівни – всі будинки;
- Одеська – всі будинки;
- Озаркевича – всі будинки;
- Окуневського – всі будинки;
- Орна – всі будинки;
- Панча – всі будинки;
- Перова – всі будинки;
- Петрицького – всі будинки;
- Петровського – всі будинки;
- Під Голоском – всі будинки;
- пл. Святослава – всі будинки;
- Плетенецького – всі будинки;
- Плужника – всі будинки;
- Повітряна – всі будинки;
- Поштова – всі будинки;
- Пстрака – всі будинки;
- Рільнича – всі будинки;
- Роксоляни – всі будинки;
- Ручай – всі будинки;
- Сірка – всі будинки;
- Скляна – всі будинки;
- Сорохтея – всі будинки;
- Сосенка – всі будинки;
- Соснова – всі будинки;
- Сосюри – всі будинки;
- Стародубська – всі будинки;
- Стороженка – всі будинки;
- Струмок – всі будинки;
- Суботівська – всі будинки;
- Татарбунарська – всі будинки;
- Теслярська – всі будинки;
- Турянського – всі будинки;
- Холмська – всі будинки;
- Хотинська – всі будинки;
- Черемхова – всі будинки;
- Чернівецька – всі будинки;
- Чорновола – всі будинки;
- Шараневича – всі будинки;
- Шевченка – всі будинки;
- Щекавицька – всі будинки;
- Щепова – всі будинки;
- Юрія Липи – всі будинки;
- Юнакієва – всі будинки;
- Ярослава Мудрого – всі будинки;
- Яцкова – всі будинки.
Про час відновлення стабільного водопостачання у «Львівводоканалі» обіцяють повідомити пізніше.
Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.
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