Поліція назвала вулиці у Львові, де найчастіше трапляються ДТП з потерпілими
Поліцейські запропонують зміни в організації дорожнього руху
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Патрульна поліція Львова проаналізувала статистику за три роки
Управління патрульної поліції Львівської області проаналізувало статистику ДТП, в яких постраждали люди впродовж останніх трьох років. За їхніми підсумками пресслужба оприлюднила перелік адрес у Львові, де найчастіше такі аварії трапляються.
«Ми провели аналіз вулиць, де за останні три роки найчастіше траплялися автопригоди із потерпілими. Спільно з іншими службами ми опрацьовуємо зміни в організації дорожнього руху. Кожен крок заради вашої безпеки. Не ігноруйте ПДР», – зазначили у патрульній поліції.
Перелік вулиць Львова, де найчастіше стаються ДТП з потерпілими:
- вулиця Богдана Хмельницького, 292-296;
- вулиця Богданівська, 42-44;
- вулиця Володимира Великого, 20-51;
- вулиця Двірцева, 1;
- вулиця Городоцька, 300-302;
- вулиця Івана Виговського, 100;
- вулиця Київська, 7 (с. Малехів);
- вулиця Кульпарківська, 226;
- вулиця Левандівська, 12-24;
- вулиця Личаківська, 5-17;
- вулиця Вʼячеслава Липинського, 60;
- вулиця Пасічна, 49-51;
- вулиця Стрийська, 59-61;
- вулиця Стрийська, 109;
- вулиця Угорська, 12-14-19;
- вулиця Хуторівка, 4Б;
- вулиця Червоної Калини, 36-49;
- вулиця Чернівецька, 9;
- вулиця Вʼячеслава Чорновола, 93-95;
- вулиця Тараса Шевченка, 19-31.
Раніше поліція повідомляла місця з найбільшою концентрацією ДТП у Львові.
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