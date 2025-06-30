Патрульна поліція Львова проаналізувала статистику за три роки

Управління патрульної поліції Львівської області проаналізувало статистику ДТП, в яких постраждали люди впродовж останніх трьох років. За їхніми підсумками пресслужба оприлюднила перелік адрес у Львові, де найчастіше такі аварії трапляються.

«Ми провели аналіз вулиць, де за останні три роки найчастіше траплялися автопригоди із потерпілими. Спільно з іншими службами ми опрацьовуємо зміни в організації дорожнього руху. Кожен крок заради вашої безпеки. Не ігноруйте ПДР», – зазначили у патрульній поліції.

Перелік вулиць Львова, де найчастіше стаються ДТП з потерпілими:

вулиця Богдана Хмельницького, 292-296;

вулиця Богданівська, 42-44;

вулиця Володимира Великого, 20-51;

вулиця Двірцева, 1;

вулиця Городоцька, 300-302;

вулиця Івана Виговського, 100;

вулиця Київська, 7 (с. Малехів);

вулиця Кульпарківська, 226;

вулиця Левандівська, 12-24;

вулиця Личаківська, 5-17;

вулиця Вʼячеслава Липинського, 60;

вулиця Пасічна, 49-51;

вулиця Стрийська, 59-61;

вулиця Стрийська, 109;

вулиця Угорська, 12-14-19;

вулиця Хуторівка, 4Б;

вулиця Червоної Калини, 36-49;

вулиця Чернівецька, 9;

вулиця Вʼячеслава Чорновола, 93-95;

вулиця Тараса Шевченка, 19-31.

Раніше поліція повідомляла місця з найбільшою концентрацією ДТП у Львові.