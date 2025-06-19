Памʼятник Івану Підкові, якого стратили у Львові 1578 року

У минулі століття правосуддя навіть європейських країн було не дуже гуманним і часто виносило винуватцям злочинів смертельні вироки. Зазвичай їх виконували неподалік від суду, який переважно засідав у магістраті, тобто в центрі міста. А на видовище, як на театральну виставу, приходили дивитися міські зіваки, навіть дітей з собою брали. Тоді це справді була міська розвага для бідних. Де у Львові стояв прангер та як і за які злочини на ньому карали, розповів краєзнавець Тарас Палков у книжці «Таємниці Львова».

Якщо злочин був, на думку тодішніх суддів, незначний, покараного привʼязували до ганебного стовпа і могли відшмагати. А кожен містянин міг підійти і поглумитися над ним. Там бували ремісники і торговці, які обраховували покупців, злодії, шахраї, розпусники та інші недобросовісні середньовічні містяни. За більшу крадіжку могли відрубати руку, за інші вагомі переступи – ставили тавро, пробивали цвяхом вухо чи робили інші каліцтва.

Реконструйований ганебний стовп у Жовкві (фото з Вікіпедії)

Ще одним методом було заковування в деревʼяну колодку рук і голови на цілий день. Покараних могли роздягнути догола. Головною метою такого судочинства була публічна ганьба, про що і свідчила назва місця – ганебний стовп. За найважчі злочини карали на смерть. Для цього біля стовпа монтували спеціальний поміст і ешафот.

Як зазначають історики, у Львові ганебний стовп був вже в 1425 році. Його встановили на західній стороні Ринку біля ратуші. Спершу він був деревʼяним, потім – камʼяним. 2,5 метровий стовп зазнав пошкоджень, коли завалилася попередня ратуша.

«По західній стороні ратуші, під вежею, на постаменті у вісім стіп, стояла подвійна фігура, що зображала дві постаті, зверхнені плечима до себе: з одної сторони – жінку із завʼязаними очима і мечем у другій, себто справедливість, з другого – мужчину з мечем у піднесеній руці – ката. Се був т.зв. прангер – місце, де виконувано вироки смерті», – писав львівський історик Іван Крипʼякевич.

Відновлений львівський прангер (фото з Вікіпедії)

Ця скульптура досі збережена у Львівському історичному музеї. Раніше внизу вона мала ще залізні кільця, до яких приковували злочинців. Меч правосуддя мав широке руківʼя на дві руки і прямий клинок, на якому був зображений герб Львова і шибениця.

Але в центрі Львова карали лише родовитих переступників. На цьому місці 16 червня 1578 року стратили Івана Підкову.

«Стратити шляхтича міг тільки кат, причому патентований, який мав спеціальну королівську грамоту-дозвіл на проведення екзекуцій», – зазначає історик Іван Сварник.

Кат був посадовою особою. Місто не лише платило йому за роботу, але й надавало житло і забезпечувало харчуванням. За припущеннями істориків, міський кат міг жити у вежі біля міського арсеналу. Він носив балахон, що прикривав обличчя, адже містяни побоювались такого чоловіка і уникали його. Перша згадка про львівського ката фіксується у хроніці 1468 року. Його ще називали «тортором» або «паном Малодобрим».

Міський арсенал з вежею (фото з Мандрівки старим кордоном)

Послуги такого специфічного фахівця були затребувані аж до XIX ст. Тоді до його обовʼязків додали ще лікування тварин і хворих людей. У цьому кат конкурував з цирульниками (які, як відомо, тоді рвали зуби і пускали кров) і безпосередньо з лікарями. Професію ката скасувала австрійська влада лише у середині XIX ст.

Як зазначає краєзнавець, інші смертні вироки у Львові виконували на горі Страт неподалік сучасного Краківського ринку. Бувало таке, що після смерті засудженого його тіло не знімали ще довго – для застереження інших містян не чинити протиправних дій. Практикували чотири види страт: відрубування голови, повішення, спалення, ламання колін. Іноді засудженого могли четвертувати, посадити на палю, втопити, волочити до місця страти.

Памʼятник кату у словацькому Бардієві (фото ZAXID.NET)

Залишки львівського прангера розмістили в Італійському дворику. Скульптор Мирослав Романів 1973 року реконструював його.