Львову виповнюється 769 років від першої писемної згадки

У першу неділю травня Львів святкує День міста. Цього року виповнюється 769 років від першої згадки про місто в документах. З нагоди свята Центральний історичний архів у Львові оприлюднив найдавніші збережені документи, якими Львову надали магдебурзьке право.

Зазначимо, що перша письмова згадка про Львів збереглася у Галицько-Волинському літописі під 1256 роком. Там згадується масштабна пожежа у Холмі, яку було видно аж у Львові.

Найдавніший збережений документ про магдебурзьке право Львову датується 1356 роком. Львів був першим містом в межах сучасної України, що отримав таке право самоврядування. Однак цим документом польський король Казимир III лише підтвердив місту це право, яке існувало ще за руського князя Лева Даниловича.

ЦДІАЛ опублікував добірку привілеїв польських королів про підтвердження магдебурзького права Львову, війтівства, підпорядкування міщан магдебурзькому праву і міській юрисдикції. Документи зберігаються у фонді 131, опис 1, справи 341, 421, 439, 535.

Програму святкувань Дня міста Львова 2025 дивіться тут.