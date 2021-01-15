Видатки Фонду в 2020 році становили 479,3 млрд грн

Пенсійний фонд України завершив 2020 рік із дефіцитом 13,2 млрд грн. При цьому дофінансування дохідної частини за рахунок коштів держбюджету становило 184,5 млрд грн, що на 4,5% менше порівняно з показником 2019 року, йдеться в аналітиці, розміщеній на сайті ПФУ.

Власні надходження Фонду в 2020 році зросли на 16,5% - до 281,6 млрд грн, що становило 60,4% доходів. Загалом доходи минулого року були на 7% більші порівняно з 2019 роком і становили 466,1 млрд грн.

При цьому, свідчить статистика ПФ, надходження від Єдиного соціального внеску становили 254,5 млрд грн, що на 19,7 млрд грн менше за заплановані.

Як зазначається, видатки Фонду в 2020 році становили 479,3 млрд грн.

2019 рік Пенсійний фонд завершив із дефіцитом 1,1 млрд грн: доходи Фонду становили 434,8 млрд грн (зокрема 193,1 млрд грн із держбюджету), видатки – 435,9 млрд грн.