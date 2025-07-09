Однією з головних причин появи кабачків дивної форми є помилки під час підготовки ділянки під посадку

Вирощування кабачків – процес досить простий, але іноді городники стикаються з тим, що плоди набувають викривленої або нестандартної форми. Така деформація хоч і не впливає на смак та користь овочів, проте істотно знижує їхній товарний вигляд, що особливо важливо для тих, хто вирощує кабачки для продажу. Тому багато городників прагнуть зрозуміти, чому виникає така аномалія і як її уникнути, пише Ekobil.

Основні причини викривлення кабачків

Однією з головних причин появи кабачків дивної форми є помилки під час підготовки ділянки під посадку. Якщо рослині бракує поживних речовин або вона росте в несприятливих умовах, це швидко відобразиться на зовнішньому вигляді плодів. Важливо звертати увагу на форму кабачків, оскільки вона часто підказує, яких саме елементів не вистачає рослині. Наприклад:

якщо плід схожий на грушу – це ознака нестачі калію;

якщо у кабачка звужений кінчик йому бракує азоту.

Крім дефіциту мінералів, викривлення може бути викликане поганим освітленням, надмірною вологістю, різкими змінами погоди або навіть неякісним насінням. Щоб уникнути останнього, посадковий матеріал варто купувати лише в перевірених магазинах, перевіряючи термін придатності та репутацію виробника.

Досвідчені городники радять також не забувати про правильний вибір ділянки. Кабачки краще ростуть на добре освітлених, теплих, помірно вологих грядках. Перенасичений або занадто затінений ґрунт – не найкраще середовище для гарного врожаю. Щоб уникнути втоми ґрунту і повторення проблем, місце для кабачків рекомендується змінювати кожні два роки.

Основні види деформованих кабачків

Розпізнати причину неправильної форми можна за зовнішнім виглядом плодів:

Криві кабачки

Такі плоди вигинаються, ростуть гачком, мають нерівні краї. Часто причиною цього є нестача світла, порушення в складі ґрунту або неправильна підготовка до посадки. Кривизна також з’являється при вирощуванні в умовах, що не підходять до клімату або сорту рослини.

Грушоподібні кабачки

Це класична ознака дефіциту калію. Така форма з'являється, коли рослина витрачає всі сили на розвиток верхньої частини плоду, і бракує елементів для повноцінного дозрівання.

Звужений кінчик

Якщо нижня частина кабачка залишається тонкою, ймовірно, в ґрунті замало азоту. У таких випадках рослина не може рівномірно розподіляти поживні речовини.

Чим підживити кабачки, щоб уникнути деформацій

Щоб форма плодів була правильною, необхідно вчасно вносити як органічні, так і мінеральні добрива. Найважливіші елементи:

калій – для розвитку плодів і зміцнення імунітету рослини;

– для розвитку плодів і зміцнення імунітету рослини; азот – для формування здорового листя та рівномірного зростання;

– для формування здорового листя та рівномірного зростання; фосфор – стимулює цвітіння та зав'язь;

– стимулює цвітіння та зав'язь; комплексні мікроелементи (магній, бор, марганець) – допомагають уникати стресу.

Перед внесенням добрив варто також переконатися, що ґрунт добре прогрітий, а полив – помірний.

Поради з догляду за кабачками