У похмуру, дощову або занадто вологу погоду запилення комахами часто не відбувається

Навіть за нормального вигляду рослини, здорового листя, великої кількості квітів і появи зав’язі, городники часто стикаються з проблемою: молоді кабачки жовтіють, зупиняються в рості й опадають. Це досить поширене явище, яке свідчить про порушення умов вирощування або нестачу запилення. Чому так відбувається і як врятувати кабачки, пише «Агролістика».

Причини, через які зав’язь не розвивається

Коли кабачок ще маленький, але вже починає жовтіти, темніти або в’янути – це сигнал про несприятливі умови або фізіологічний стрес. Серед найпоширеніших причин:

Відсутність запилення: якщо жіноча квітка не отримала пилку, зав’язь не формується. Загущена посадка: нестача світла змушує рослину відкидати слабші плоди. Нестабільна вологість: як надлишок, так і нестача води спричиняють відмирання зав’язі. Дефіцит елементів живлення: особливо калію, бору, магнію, кальцію. Шкідники або хвороби: грибкові ураження чи комахи можуть знищити молоді плоди.

Проблеми з запиленням: найчастіша причина

Кабачки мають чоловічі й жіночі квітки. Якщо запилення не відбувається, зав’язь не розвивається. У похмуру, дощову або занадто вологу погоду запилення комахами часто не відбувається. Це особливо актуально для тепличного вирощування.

Як допомогти:

висадити поряд квітучі рослини, що приваблюють бджіл (фацелія, чорнобривці, м’ята);

провітрювати теплицю, щоб зменшити вологість;

проводити ручне запилення пензликом або ватною паличкою;

використовувати добрива з фосфором і калієм, щоб стимулювати формування чоловічих квіток.

Нестача мікроелементів

Навіть якщо запилення пройшло успішно, нестача поживних речовин може зупинити ріст зав’язі. Особливо важливими є бор, калій, магній, кальцій. Надлишок азоту також небажаний – він стимулює ріст листя, а не плодів.

Підживлення, які допомагають:

сульфат калію – для зміцнення зав’язі та поліпшення водного балансу;

борна кислота (0,1%) – покращує процес закладки плодів;

комплексні мікродобрива з магнієм – підтримують фотосинтез;

зола – натуральне джерело калію, магнію й кальцію.

Підживлення рекомендується проводити по вологому ґрунту, у вечірній час. Важливо не перевищувати концентрацію, краще використовувати слабші розчини частіше.

Додаткові фактори, що можуть впливати

перевантаження плодами : рослина самостійно скидає зайву зав’язь;

шкідники : молоді плоди часто пошкоджуються слимаками або жуками;

нестача світла : при затіненні розвиток плодів сповільнюється;

захворювання: такі як борошниста роса чи гнилі, зупиняють ріст плодів.

Щоб зменшити ризик втрати зав’язі, слід регулярно оглядати рослини, дотримуватись режиму поливу, вчасно видаляти уражені частини та не загущувати посадки.