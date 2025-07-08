Плоди кабачків жовтіють та відпадають: що ви зробили не так і як врятувати урожай
Навіть за нормального вигляду рослини, здорового листя, великої кількості квітів і появи зав’язі, городники часто стикаються з проблемою: молоді кабачки жовтіють, зупиняються в рості й опадають. Це досить поширене явище, яке свідчить про порушення умов вирощування або нестачу запилення. Чому так відбувається і як врятувати кабачки, пише «Агролістика».
Причини, через які зав’язь не розвивається
Коли кабачок ще маленький, але вже починає жовтіти, темніти або в’янути – це сигнал про несприятливі умови або фізіологічний стрес. Серед найпоширеніших причин:
Відсутність запилення: якщо жіноча квітка не отримала пилку, зав’язь не формується.
Загущена посадка: нестача світла змушує рослину відкидати слабші плоди.
Нестабільна вологість: як надлишок, так і нестача води спричиняють відмирання зав’язі.
Дефіцит елементів живлення: особливо калію, бору, магнію, кальцію.
Шкідники або хвороби: грибкові ураження чи комахи можуть знищити молоді плоди.
Проблеми з запиленням: найчастіша причина
Кабачки мають чоловічі й жіночі квітки. Якщо запилення не відбувається, зав’язь не розвивається. У похмуру, дощову або занадто вологу погоду запилення комахами часто не відбувається. Це особливо актуально для тепличного вирощування.
Як допомогти:
висадити поряд квітучі рослини, що приваблюють бджіл (фацелія, чорнобривці, м’ята);
провітрювати теплицю, щоб зменшити вологість;
проводити ручне запилення пензликом або ватною паличкою;
використовувати добрива з фосфором і калієм, щоб стимулювати формування чоловічих квіток.
Нестача мікроелементів
Навіть якщо запилення пройшло успішно, нестача поживних речовин може зупинити ріст зав’язі. Особливо важливими є бор, калій, магній, кальцій. Надлишок азоту також небажаний – він стимулює ріст листя, а не плодів.
Підживлення, які допомагають:
сульфат калію – для зміцнення зав’язі та поліпшення водного балансу;
борна кислота (0,1%) – покращує процес закладки плодів;
комплексні мікродобрива з магнієм – підтримують фотосинтез;
зола – натуральне джерело калію, магнію й кальцію.
Підживлення рекомендується проводити по вологому ґрунту, у вечірній час. Важливо не перевищувати концентрацію, краще використовувати слабші розчини частіше.
Додаткові фактори, що можуть впливати
перевантаження плодами: рослина самостійно скидає зайву зав’язь;
шкідники: молоді плоди часто пошкоджуються слимаками або жуками;
нестача світла: при затіненні розвиток плодів сповільнюється;
захворювання: такі як борошниста роса чи гнилі, зупиняють ріст плодів.
Щоб зменшити ризик втрати зав’язі, слід регулярно оглядати рослини, дотримуватись режиму поливу, вчасно видаляти уражені частини та не загущувати посадки.