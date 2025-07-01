Якщо ви хочете озеленити стіни, альтанки чи паркани, обирайте в’юнкі квіти

Бджоли – не просто символ тепла та літа. Ці маленькі трудівниці виконують критично важливу функцію для природи і нашого врожаю. Завдяки їхньому запиленню ми маємо можливість насолоджуватися фруктами, ягодами та овочами. Проте через зміни клімату, інтенсивне сільське господарство та використання пестицидів, чисельність бджіл у світі невпинно зменшується. Один зі способів підтримати запилювачів – створити для них комфортні умови прямо у власному саду. Які квіти посадити для підтримки бджіл, пише Daily Express.

Чагарники – надійне джерело нектару

Чагарники відіграють важливу роль у саду, адже це не лише декоративна зелень, а й стабільне джерело поживних речовин для бджіл упродовж усього сезону. Один із найкращих варіантів – чойсія. Це вічнозелений кущ з ароматними білими квітами, які з’являються навесні та можуть повторно розквітнути влітку. Вона невибаглива у догляді та ідеально підходить для створення живих огорож або декоративних композицій.

Інший чудовий вибір – вероніка чагарникова. Вона тішить око бузково-білими суцвіттями з липня по осінь. Бджоли й метелики активно злітаються до її квітів, а садівникам вона подобається через витривалість і стійкість до хвороб.

Багаторічники – кольори й користь на роки

Серед багаторічних квітів є справжні зірки для бджіл. Айстри – одні з них. Їхнє барвисте цвітіння привертає не лише комах, а й створює в саду яскраві акценти. Вони чудово ростуть і в ґрунті, і в контейнерах, тому стануть окрасою навіть маленького балкона.

Ще одна багаторічна рослина, яку варто мати у себе, – геленіум. Його помаранчево-жовті суцвіття приваблюють бджіл протягом усього літа. Ця рослина стійка до спеки, добре почувається на сонці та додає в сад палітру теплих кольорів.

В’юнкі рослини

Якщо ви хочете озеленити стіни, альтанки чи паркани, обирайте в’юнкі квіти. Вони не лише прикрашають вертикальні поверхні, а й є справжнім магнітом для запилювачів. Наприклад, гліцинія – класика серед декоративних ліан. Її ароматні грона квітів розпускаються навесні та на початку літа, приваблюючи безліч бджіл.

Ще один варіант – гортензія плетиста. Вона витривала, не боїться морозів і цвіте ніжними біло-зеленими квітами, які дуже полюбляють бджоли.