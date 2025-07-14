Наші предки створили ряд правил, дотримуючись яких, як вони вважали, негаразди обходитимуть людину стороною

15 липня в Україні вшановують День хрещення Русі та київського князя Володимира Великого. Це не лише святковий день, а й час поваги до традицій, що вимагає певної обережності.

Заборони на День хрещення Русі

Наші предки створили ряд правил, дотримуючись яких, як вони вважали, негаразди обходитимуть людину стороною. За віруваннями цього дня:

Не можна виконувати важку роботу, прибирати та шити. Не можна сваритися, лихословити та допускати негативних думок чи вчинків. Не слід робити ремонт – він з великою ймовірністю закінчиться невдало. Не можна переїдати, вживати алкоголь – це день для духовності та світлих думок. Не слід ігнорувати старших та ображати рідних – всі злі слова повернуться до вас. Не працюйте в полі чи на городі – в народі вірили, що в цей день земля «відпочиває».



За матеріалами ТСН та Vsim