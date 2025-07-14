За новим церковним календарем святкувати День хрещення Русі потрібно 15 липня

Щороку 15 липня українці відзначають День хрещення Русі – свято, присвячене одній з найважливіших релігійних подій в нашій історії. У церквах у цей день відбуваються богослужіння на честь князя Володимира Великого. УНІАН розповідає про історію цього свята.

Коли відзначають День хрещення Русі за новим календарем

За новим церковним календарем святкувати День хрещення Русі потрібно 15 липня. Точна дата події насправді невідома, і свято встановив указом президент Віктор Ющенко у 2008 році, але за старим календарем його відзначали 28 липня.

Історія цього свята

Київський князь Володимир Великий, який довгий час був язичником, за час свого правління зрозумів, що ця релігія себе вичерпала. На той час християнство прийняли багато сусідніх країн, а також Візантія. Тому хрещення Русі допомогло б зміцнити зв’язок із сусідніми країнами.

Проте перед хрещенням Володимир провів «випробування вір». Він зустрівся з представниками ісламу, юдаїзму та християнства, щоб вислухати їхні аргументи. І саме християнство припало йому до вподоби.

Князь Володимир прийняв хрещення в Києві. Одночасно з цим він також організував хрещення для жителів столиці в місці впадання річки Почайни в Дніпро. А потім християнство поступово поширилося іншими містами.

Варто додати, що хрещення Русі не пройшло безкровно, адже не всі люди добровільно відмовлялися від язичництва та переходили в християнство. Паралельно з хрещенням протягом багатьох років духовенство знищувало культові споруди та боролося з дохристиянськими звичаями. Однак деякі язичницькі традиції збереглися в народі й дійшли до наших днів.