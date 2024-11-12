Цей день також багатий на народні прикмети.

13 листопада християни східного обряду вшановують памʼять святителя Івана Золотоустого – відомого проповідника та архієпископа Константинопольського. У цей день віряни збираються в храмах на ранкову службу та моляться святому про допомогу й захист. Що можна робити в цей день, розповідає УНІАН.

Що заведено робити у свято Івана Золотоустого

Під час ранкової служби заведено молитися до Івана Золотоустого і просити його сприяти покаранню хабарників і шахраїв, зцілити від мовних дефектів, підтримати успіх у навчанні, дарувати спокій у подружньому житті, а також позбавити від душевних хвилювань.

Із цим святом також пов’язані особливі традиції, які символізують підготовку до зимових холодів. За народними звичаями, з дня Івана Золотоустого вся природа завмирає, готується до зими та поринає у сон. Тому до цього дня всі господарські роботи на подвір’ї й у полі мають бути завершені.

Одна з найцікавіших традицій свята – ліпити вареники з борошна нового врожаю. Зазвичай їх начиняють мʼясом, грибами або картоплею. Після приготувань родини збираються за святковим столом, куди запрошують родичів та сусідів, щоб відсвяткувати початок зимових морозів.

Цей день також багатий на народні прикмети: за спостереженнями, якщо 13 листопада випадає багато снігу, то наступний рік обіцяє бути врожайним.