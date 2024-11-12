Також у народі вірили, що цього дня особливе везіння чекає на тих, чиї імена починаються на літеру «І».

Щороку 13 листопада християни східного обряду вшановують памʼять Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського. А листопад також знаменує початок Різдвяного посту. Про традиції та історію свята Івана Золотоустого пише УНІАН.

Чому Іван став Золотоустим

Святитель Іван (також відомий як Іоан – у ПЦУ) народився в Антіохії близько 347 року в родині воєначальника. Його батько помер, коли він був ще дитиною, і мати вирішила присвятити себе його вихованню. Іван здобув чудову освіту, з юності заглиблювався у Святе Письмо та молитву. У 20 років він прийняв хрещення, яке здійснив святитель Мелетій, єпископ Антіохійський. Після висвячення у священники Іван почав активно проповідувати та виявився чудовим проповідником, а за рідкісний дар богоодкровенного слова отримав ймення Золотоустий.

За праведне життя люди з-поміж імператорського двору зненавиділи святого Івана. Вони домоглися його засудження й заслання. Виснажений хворобою святитель у супроводі конвою мусив пройти тяжкий шлях, що пролягав через Малу Азію і гірську Вірменію. У Команах сили залишили його, і 14 вересня 407 року, причастившись Святих Таїн, святитель Іван відійшов до Господа зі словами «Слава Богу за все!».

Прикмети та повір’я в день Івана Золотоустого

Народні прикмети цього дня допомагають передбачити погоду та врожай на наступний рік:

Багато снігу обіцяє багатий врожай наступного року, а якщо буде сльота і дощ – до хорошого покосу. Каркання ворон віщує потепління. Яскраве тління вугілля в печі – до негоди. Нагар на каганці свідчить про наближення морозів. Переливи зірок на небі – до холодів та хуртовин. Дрібний сніг віщує сильні морози, а великий обіцяє м'яку зиму. Якщо зайці наближаються до людських осель, зима буде суворою.

Також у народі вірили, що цього дня особливе везіння чекає на тих, чиї імена починаються на літеру «І».