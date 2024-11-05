1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому дата більшості церковних свят змінилась.

Різдвяний піст цього року, згідно з новоюліанським церковним календарем, розпочинається 15 листопада – за 40 днів до Різдва, 25 грудня.

Цей 40-денний період – один з найважливіших у церковному календарі, і має низку серйозних обмежень, що допомагають вірянам підготуватися до великого свята – Різдва Христового.

Які обмеження в Різдвяний піст

Як зазначає ТСН, у цей період церква рекомендує утримуватися від вживання м'яса, молочних продуктів, яєць, макаронів та випічки, що містять м’ясо та молочні продукти. А також уникати фаст-фуду та алкоголю (крім келиха вина у визначені дні, коли це дозволено).

Основу раціону здебільшого складають:

бобові та крупи: горох, сочевиця, гречка, рис, нут, вівсянка тощо;

овочі: картопля, капуста, броколі, буряк, морква, спаржа, цибуля;

фрукти та сухофрукти: яблука, груші, курага, родзинки;

гриби та соління: квашена капуста, мариновані огірки, лечо;

насіння та горіхи: мигдаль, волоський горіх, кеш’ю, арахіс тощо.

У вихідні та деякі святкові дні дозволяється риба, що додає різноманітності раціону.

Кому можна не постити на Різдвяний піст

Люди, які перебувають на прифронтових територіях (цивільні та військові), адже вони займаються важливою працею, яка потребує фізичних зусиль. Водночас Церква також звільняє від необхідності поститись людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, вагітних і тих, хто годує дитину грудним молоком, дітей до 14 років. Їм піст може серйозно нашкодити.