Цей день варто провести в мирі та злагоді, а також звернутись до святого з щирим проханням про захист та зцілення від турбот.

У день Івана Золотоустого, який християни східного обряду відзначають 13 листопада, існують певні заборони та обмеження, яких дотримуються, аби не прогнівити святого та Бога. Що заборонено в цей день – розповідає УНІАН.

Що не можна робити в день Івана Золотоустого

У цей день забороняється лихословити та лаятися. Вважається, що навіть щира молитва може не бути почутою, якщо людина вдається до грубощів чи лайки.

У молитвах до Івана Золотоустого часто звертаються по захист від хабарників та шахраїв, проте навіть у таких проханнях не можна проклинати чи бажати зла іншим, адже це може прогнівити Господа. Вірянам варто обмежитися проханням про справедливе покарання для винних.

Народні прикмети цього дня також мали свої заборони. Існує звичай утримуватися від важкої фізичної роботи, завершивши всі основні сільськогосподарські справи до цього дня. У цей день вважається, що природа починає завмирати та поринати у сон.

Цей день варто провести в мирі та злагоді, а також звернутись до святого з щирим проханням про захист та зцілення від турбот.