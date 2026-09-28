У Чернівцях відзначатимуть 618-ту річницю з дня першої писемної згадки про місто. Мерія оприлюднила повну програму святкування на 1–4 жовтня. У коментарі ZAXID.NET речник міської ради Олександр Докієн розповів, що на ці дні запланували світлове шоу на фасаді головного корпусу Чернівецького університету, благодійні ярмарки, концерти та молодіжні фестивалі, інвестиційний форум, екскурсії, показ мод та театралізовані дійства.

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Програма святкування Дня міста:

1 жовтня:

15:00 – концерт «Музика рідного міста» , вулиця Ольги Кобилянської, 57;

, вулиця Ольги Кобилянської, 57; 16:00 – 5 Всеукраїнська виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Від Землі до Сонця» у Центрі культури «Вернісаж», вулиця Івана Франка, 15;

у Центрі культури «Вернісаж», вулиця Івана Франка, 15; 16:00 – фотовиставка робіт «Вуличками Чернівців» у артпросторі культурного і творчого дозвілля «Рогізна», вулиця Костянтина Майданського, 2А.

2 жовтня

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10:00 – інтерактивна виставка дитячих малюнків «Впізнай свої Чернівці» у центрі національних культур «Роша»», вулиця Горіхівська, 1;

у центрі національних культур «Роша»», вулиця Горіхівська, 1; 10:00 – турнір з художньої гімнастики «Чорні вівці» (2–4 жовтня) у комплексі «Олімпія», вулиця Воробкевича, 6;

(2–4 жовтня) у комплексі «Олімпія», вулиця Воробкевича, 6; 12:00 – захід «Чернівці – моя казка» у сквері Дня вишиванки, вулиця Кафедральна, 2;

у сквері Дня вишиванки, вулиця Кафедральна, 2; 13:00 – театралізований захід «Чернівці – перлина Буковини» у хабі творчого самовираження «Ленківці», вулиця Остапа Вільшини, 39;

у хабі творчого самовираження «Ленківці», вулиця Остапа Вільшини, 39; з 12:00 до 14:00 – благодійний захід «Чернівці – моя казка» у парку Шевченка;

у парку Шевченка; чемпіонат України з велоспорту BMX фрістайл у Центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка (2–4 жовтня);

BMX фрістайл у Центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка (2–4 жовтня); 14:00 – кубок міста Чернівців з боксу серед молоді, Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка;

з боксу серед молоді, Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка; 15:00 – концертна програма «Місто нескорених сердець » у міському палаці дітей та юнацтва, вулиця Андрея Шептицького, 10;

» у міському палаці дітей та юнацтва, вулиця Андрея Шептицького, 10; 16:00 – музично-літературна програма «Душа завжди вертає в Чернівці» у центрі національних культур «Роша», вулиця Горіхівська, 1;

у центрі національних культур «Роша», вулиця Горіхівська, 1; з 12:00 – дні краєзнавства, виставки-вернісажі, історико-краєзнавчі колажі, літературні читання тощо (2–4 жовтня) (бібліотеки громади);

20:00–23:00 – аудіовізуальна артінсталяція «Код Чернівців» (2–4 жовтня) головного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вулиця Михайла Коцюбинського, 2.

3 жовтня

08:30–22:00 – «Chernivtsi Invest Forum 2026: місце, де відбуваються інвестиції» (3–4 жовтня), Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, площа Театральна, 4;

(3–4 жовтня), Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, площа Театральна, 4; 10:00–19:00 – ярмарок-презентація ветеранського бізнесу та чернівецьких товаровиробників; майстер-класи, волонтерські та соціальні ініціативи, рекрутингові можливості (3–4 жовтня) – площа Центральна;

ветеранського бізнесу та чернівецьких товаровиробників; майстер-класи, волонтерські та соціальні ініціативи, рекрутингові можливості (3–4 жовтня) – площа Центральна; 10:00–19:00 – ярмарок-презентація хендмейду та крафтових товарів (3–4 жовтня) на вулиці Міхая Емінеску;

хендмейду та крафтових товарів (3–4 жовтня) на вулиці Міхая Емінеску; 10:00–19:00 – ярмарок-презентація продукції сироварів, пасічників та крафтових виробників (3–4 жовтня) на вулиці Банковій;

продукції сироварів, пасічників та крафтових виробників (3–4 жовтня) на вулиці Банковій; 10:00–18:00 – майстер-клас з ковальської майстерності та демонстрація кованих виробів на вулиці Ольги Кобилянської, біля скульптури кованого двірника;

та демонстрація кованих виробів на вулиці Ольги Кобилянської, біля скульптури кованого двірника; 10:00–14:00 – пленер учнів Художньої школи імені Миколи Івасюка та виставка учнівських робіт «Місто, яке я люблю», вулиця Ольги Кобилянської;

Художньої школи імені Миколи Івасюка та виставка учнівських робіт «Місто, яке я люблю», вулиця Ольги Кобилянської; 11:00 – кубок міста Чернівці з шашок , шаховий клуб «Біла тура» на проспекті Незалежності, 86Г;

, шаховий клуб «Біла тура» на проспекті Незалежності, 86Г; 13:00 – «Мистецтво трансформації» – показ вечірніх суконь за участі ветеранів російсько-української війни, вулиця Ольги Кобилянської, 3;

– показ вечірніх суконь за участі ветеранів російсько-української війни, вулиця Ольги Кобилянської, 3; 13:00 – концерт українського співака, музиканта, мультиінструменталіста Гордія Старуха у дворику ратуші;

у дворику ратуші; 13:00 – художня виставка буковинських митців «Просто неба» на вулиці Ольги Кобилянської, 53;

на вулиці Ольги Кобилянської, 53; 14:00 – концерт «Моє місто – музична перлина» за участі дитячих колективів закладів культури громади на сходах ратуші;

за участі дитячих колективів закладів культури громади на сходах ратуші; 14:00–16:00 – вікторина «Відкрий для себе місто» (3–4 жовтня) у туристично-інформаційному центрі на вулиці Банковій, 3;

(3–4 жовтня) у туристично-інформаційному центрі на вулиці Банковій, 3; 15:00 – молодіжний регіональний конкурс-фестиваль рок-музики «Відродження-2026» на літній сцені комплексу культурних послуг, вулиця Йозефа Главки, 20;

на літній сцені комплексу культурних послуг, вулиця Йозефа Главки, 20; 16:00 – виступ оркестру 10 Територіального вузла урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на сходах ратуші;

10 Територіального вузла урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на сходах ратуші; 16:00 – фотовиставка та презентація книги «Чернівецькі спіралі часу» у центрі культури «Вернісаж» на вулиці Ольги Кобилянської, 53;

у центрі культури «Вернісаж» на вулиці Ольги Кобилянської, 53; 17:30 – байк-шоу з нареченими та показ весільних суконь на вулиці Ольги Кобилянської (відрізок між будинками 29 та 3);

та показ весільних суконь на вулиці Ольги Кобилянської (відрізок між будинками 29 та 3); 18:00 – концерт за участі Тіни Кароль та Yaktak за підтримки на площа Соборній;

за підтримки на площа Соборній; 19:10 – театралізована атракція запалювання ліхтаря «Світло на Панській», початок вулиці Ольги Кобилянської (біля кованого ліхтаря).

4 жовтня