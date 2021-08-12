Україна вперше офіційно святкує день молоді 12 серпня

Відсьогодні Львів, як і вся Україна, святкують День молоді разом із усім світом – 12 серпня. Тож львівські молодіжні центри МолоДвіжЦентр.Львів (вул. Чайковського, 31), Lviv Open Lab (просп. Червоної Калини, 58) та Pixlab prostir (Городоцька, 285) запрошують на святкові події.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, цьогоріч Міжнародний день молоді буде зосереджений на темі трансформування системи харчування. Львів також долучився до цієї тематики і обрав напрям здорового харчування молоді.

У програмі:

лекція Дарки Озерної «Харчування в XXI столітті – куди рухатися і як?», усе в науковому контексті (Lviv Open Lab, просп. Червоної Калини, 58, початок о 18:00, безкоштовна форма реєстрації за посиланням.

лекція Юрія Галюка «Психологія їжі, або чому нам смачно» (МолоДвіжЦентр.Львів, вул. Чайковського, 31, початок о 18:00);

воркшоп від Kristina Alen «Смачний візуал» (МолоДвіжЦентр.Львів, вул. Чайковського, 31, початок о 19:00, безкоштовна форма реєстрації.

«Ми за демократичні процеси, тому не визнаємо радянського свята і впродовж минулих років на своєму рівні намагалися просунути ідею, щоб Україна святкувала 12 серпня. Ми розуміли, що це складний політичний процес, а коли порушували це питання, то постійно чули, що це не на часі. Тоді ми запустили петицію, різні організації, депутати Верховної Ради скеровували свої звернення, аби змінити дату. Ще в червні ми вирішили, що цього року проведемо якісь події 12 серпня, а в кінці липня з’явився відповідний президентський указ», – пояснив Олег Малець, керівник мережі молодіжних просторів ТВОРИ!

Нагадаємо, у липні депутати Львівської облради звернулися до президента України, Кабміну про перенесення свята «День молоді», яке відзначається щороку в останню неділю червня, на 12 серпня (Міжнародний день молоді). У кінці липня Володимир Зеленський підписав указ про перенесення свята.

«Вперше святкуємо Міжнародний День молоді з усім світом. Добре, що відзначаємо це свято саме сьогодні та відійшли нарешті від радянської традиції. А ще цьогоріч Львів потрапив до півфіналу конкурсу «Молодіжна столиця Європи 2024». Ми давно працюємо над розвитком мережі наших молодіжних центрів, організовуємо щороку масштабний фестиваль «Молодвіж». Вперше святкуємо Міжнародний День молоді з усім світом. Наша молодь вже зовсім інша, більшість народилась у незалежній Україні. Вони молоді, креативні, енергійні та прагнуть бути вільними. І саме вони рухають цей світ вперед та стають рушійною силою усіх змін. А наше завдання – допомогти їм втілити ті добрі зміни у реальність», – написав у себе на сторінці у Facebook 12 серпня міський голова Львова Андрій Садовий.