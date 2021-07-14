Міжнародний день молоді відзначається 12 серпня

Депутати Львівської облради на засіданні у вівторок, 13 липня, звернулися до президента України, Кабміну про перенесення свята «День молоді», яке відзначається щороку в останню неділю червня, на 12 серпня (Міжнародний день молоді).

Обласні депутати вважають, що потрібно змінити радянську традицію відзначення Дня молоді в останню неділю червня, яка була запроваджена в період СРСР як «День радянської молоді». Окрім України, цієї дати дотримуються лише в Росії, Узбекистані та Білорусі. Натомість весь світ відзначає Міжнародний день молоді 12 серпня, як це встановлено резолюцією ООН.

«Україна повинна припинити продовження радянської традиції та почати відзначати День молоді з усім світом. Це важливо зокрема й тому, що Міжнародний день молоді наголошує на участі молодих людей у різноманітних процесах і творенні позитивних змін у суспільстві. Гасло цього свята – «Мій голос і думка мають бути почуті». Радянська ж традиція робила акцент на безтурботності й розвагах, що суперечить тим цінностям, які ми намагаємося донести українській молоді», – йдеться у зверненні.

Обранці звернулися до президента України та Кабміну з пропозицією перенесення відзначення в Україні Дня молоді на 12 серпня.