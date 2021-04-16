Сільська молодь ініціює створення культурно-спортивних центрів для якісного дозвілля

8 молодіжних проектів з Львівщини отримають співфінансування від Британської Ради. На кожен проект виділять до 35 тис. грн. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту ЛОДА.

Учасники подали на розгляд комісії 20 проектів, яка виставила свої бали, тоді 7 днів тривало громадського голосування. Суму балів у співвідношенні 70% та 30% додали і за набраною кількістю балів обрали переможців:

Проект підтримки для малозабезпечених «Helpbox» (Оброшинська ТГ)

БібліоРозділля (смт. Розділ)

Сокальський велопаркінг (м. Сокаль)

Швидше, вище, сильніше! (с. Хлопчиці Самбірського району)

Соціальна крамниця-майстерня «Надія» (м. Дрогобич)

Танцювальний зал «Барвінок» (с. Скоморохи Червоноградського району)

Молодіжний простір «ДоброСин» (с. Добросин Львівського району)

Побут(и)тут – культурний центр в селі (смт. Підкамінь Золочівського району)

Більшість проектів пов'язані з культурним та активним дозвіллям, соціальною підтримкою, інклюзією. Детальніше з проектами-переможцями можна ознайомитися тут.

Обласні пітчинги реалізуються за підтримки проекту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3) для співпраці між громадськими організаціями та місцевою владою. Національним партнером є громадська організація «Молодіжна платформа», локальний партнер — Львівський обласний молодіжний центр. «Активні громадяни» – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку, яка реалізовується в Україні з 2014 року.