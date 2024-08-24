На Личаківському цвинтарі на полях почесних поховань запалили лампадки і поклали квіти до могил Героїв

У суботу, 24 серпня, Україна відзначає 33 річницю проголошення Незалежності. Цей день у Львові розпочали з вшанування пам'яті полеглих борців за незалежність нашої країни. На Личаківському цвинтарі на полях почесних поховань запалили лампадки і поклали квіти до могил Героїв, та спільно помолились за усіх, хто віддав життя за Україну.

Як повідомляє Львівська міськрада, до вшанування долучились рідні захисників, військові, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та голова ЛОВА Максим Козицький, духовенство та громадськість.

Нагадаємо, ключовою подією з нагоди відзначення 33 річниці з проголошення незалежності стане публічна лекція громадського діяча та народного депутата шести скликань Ярослава Кендзьора, який зняв на свою камеру унікальні кадри становлення України. Подію модеруватиме актор та засновник відеоблогу «Загін Кіноманів» Віталій Гордієнко.

Раніше ZAXID.NET публікував програму подій на 24 та 25 серпня у Львівській ОТГ з нагоди Дня Незалежності України.