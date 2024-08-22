У суботу, 24 серпня 2024 року, уся країна відзначатиме 33 річницю незалежності. З нагоди свята у Львові та на території Львівської ОТГ проведуть низку заходів, щоб вшанувати Героїв, завдяки яким ми здобули та відстоюємо свою незалежність. День Незалежності відзначатимуть концертами, флешмобами, майстеркласами, під час яких, зокрема, збиратимуть гроші на потреби ЗСУ.

ZAXID.NET уклав програму святкувань на День прапора (23 серпня) та День Незалежності, який святкуватимуть протягом суботи та неділі, 24-25 серпня.

23 серпня (п’ятниця)

О 10:00 у селі Завадів відбудеться велопробіг та флешмоб з нагоди Дня державного прапора та об 11:00 у Зашкові також відбудеться святковий велопробіг.

О 12:00 у бібліотеці на вул. Зеленій, 130 відбудуться читання книги «Мальована історія Незалежності України» Братів Капранових.

О 13:00 на площі біля Шевченківської районної адміністрації (вул. Липинського, 11) відбудеться святковий концерт, майстеркласи та ярмарки, під час яких збиратимуть гроші на підтримку ЗСУ. У програмі: виступи хореографів, аквагрим та арттерапія, а також охочі зможуть долучитись до плетіння маскувальних сіток. Деталі.

О 14:00 відбудеться творче заняття для дітей зі створення патріотичного віяла-орігамі від Студії образотворчого мистецтва у палаці Гната Хоткевича.

О 15:00 біля народного дому у селі Гряда відбудеться флешмоб «Розфарбуємо все в жовто- синій».

О 16:00 у народному домі у селі Малехів буде виставка малюнків «Діти малюють мирне і світле майбутнє».

О 17:00 у народному дому у Винниках буде концерт, присвячений Дню прапора та Дню Незалежності України.

О 18:00 у палаці Гната Хоткевича у Львові відбудеться концерт творчих колективів.

О 18:00 23 серпня та о 12:00 24 серпня відбудуться екскурсії «Герої Небесної Сотні і Революції Гідності у боротьбі за незалежність» від Музею Гідності. Місце проведення: Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.

О 18:00 у Львівській обласнй бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничука (пл. Ринок, 9) відбудеться презентація книги «Жінки на війні». У книзі зібрано двадцять історій жінок, які стали військовими, щоб боротися проти російської агресії. В основі текстів – відеосюжети проєкту «Жінки на війні», що виходили на телеканалі Еспресо. Авторка ідеї та інтерв’юєрка – Христина Парубій. Деталі.

24 серпня (субота)

Вранці 24 серпня у селах Львівської ОТГ відбудуться молебні за Героями та покладання квітів:

10:00 – село Зашків, церква святого Архистратига Михаїла

12:00 – село Завадів, церква Богородиці Володарки України

12:00 – біля церкви Святої Параскеви у селі Гряда

Протягом дня у населених пунктах Львівської ОТГ триватимуть і святкові заходи, зокрема концерти, лотереї, квести:

Об 11:00 у парку Незалежності у Винниках розпочнеться святковий концерт

розпочнеться святковий концерт О 12:00 біля церкви Преображення Господнього у селі Зарудці відбудеться концерт

відбудеться концерт О 12:00 на площі біля школи у Дублянах відбудеться захід «Моя Україно – єдина та вільна» (проведення благодійної лотереї)

відбудеться захід «Моя Україно – єдина та вільна» (проведення благодійної лотереї) О 15:00 у народному дому у Брюховичах буде святкова програма «В єдності наша сила»

буде святкова програма «В єдності наша сила» О 16:00 у народному дому у Підбірцях буде святковий концерт, також о цій годині благодійний захід відбудеться у народному дому села Ситихів, а у селі Завадів відбудеться квест

буде святковий концерт, також о цій годині благодійний захід відбудеться у народному дому села Ситихів, а у селі Завадів відбудеться квест О 17:00 біля народного дому у Лисиничах відбудеться концерт

відбудеться концерт О 17:00 у Винниках на Софійському схилі відзначатимуть День міста

О 15:00 на площі Ринок виступить оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

О 16:00 у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького («Шевченківський гай») відбудеться показ фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси» просто неба. Під час події також буде відбуватись благодійний збір. Квитки на показ можна придбати у касі музею та онлайн на сайті.

О 17:00 актор та засновник відеоблогу «Загін Кіноманів» Віталій Гордієнко промодерує публічну лекцію з народнрим депутатом Ярославом Кендзьоом, який 33 роки тому зняв на камеру унікальні кадри становлення незалежності України. Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. Зустріч відбудеться у дворику Ратуші.

Із 20:45 до 22:00 мистецьке об'єднання «Хвиля» у Львові покаже на площі Ринок вуличну виставу, що поєднає поезію, музику та ліхтарі з лози та паперу. Під час вистави читатимуть вірші харківського поета, музиканта та військового Олега Каданова у музичній взаємодії із бандуристом Володимиром Войтом. Під час дійства паперові ліхтарі «оживуть» у русі, занурюючи глядачів у фантастичний світ містерії.

О 19:00 у Львівському органному залі відбудеться святковий концерт. Особливу програму виконає органістка Надія Величко. Деталі та квитки.

О 19:45 у Сult Comedy Hall, що на вул. Скорика, 7 у Львові, можна відвідати «Незалежний стендап» за участі Богдана Вахнича, Валерії Михайлової, Олега Лузанова, Макса Гіля, Влада Данкевича. Деталі.

25 серпня (неділя)

О 12:00 у меморіальному музеї Станіслава Людкевича (вул. С. Людкевича, 7 у Львові) відбудеться концерт викладачів Львівської школи мистецтв №5.

О 16:00 у народному домі мікрорайону Левандівка, що вул. Широкій, 1, відбудеться святковий концерт. У цей же час біля народного дому у селі Гряда відбудеться благодійний фестиваль.

О 18:30 у Львові вчетверте прочитають Лекцію Незалежності. Цьогорічну лекцію, присвячену Дню Незалежності України, прочитає публіцист, письменник та журналіст Віталій Портников. Як війна змінює українську ідентичність і суспільство? Які висновки треба зробити з військової небезпеки та ймовірного збереження загрози в майбутньому? Які варіанти розвитку держави та як збудувати глобальну Україну? Про це й більше говоритиме Віталій Портников під час лекції «Незалежність, війна і майбутнє». Місце проведення: Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні. Деталі.

О 18:30 у Митрополичих садах у Львові відбудеться святковий концерт «Легенди української естради» від BigShow Orchestra. У програму ввійшли знакові композиції української естрадної музики. 25 серпня у виконанні оркестру, солістів та за участю рок-бенду звучатить неповторні хіти Володимира Івасюка, Квітки Цісик, Назарія Яремчука, Миколи Мозгового, Ігора Білозіра, Тараса Петриненка. Деталі.

О 19:00 у Львівському органному залі відбудеться світова премʼєра Симфонії Незламності сучасного українського композитора Олега Безбородька. Деталі.