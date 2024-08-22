У суботу, 24 серпня 2024 року, з нагоди Дня Незалежності у Рівному проведуть низку святкових заходів. Зокрема, у цей день заплановані концерти, майстеркласи та спортивні змагання, повідомляють у міській раді.

24 серпня (субота)

Вранці 24 серпня у Рівному відбудуться молебні за Героями та покладання квітів:

08:00 – Божественна Літургія та молебень за Україну у Свято-Покровському кафедральному соборі;

09:30 – покладання корзини квітів до пам’ятника «Загиблим за Україну»

О 09:40 – церемонія несення Державного Прапора України (майдан Магдебурзького права – вулиця Соборна – майдан Незалежності).

О 10:00 – ранкові урочистості з нагоди відзначення 33-ї річниці Незалежності України (майдан Незалежності).

Протягом дня триватимуть і святкові заходи, зокрема концерти, виставки, майстеркласи:

11:00 – безпекова акція «Знання рятують життя» (парк Лебединка);

11:00 – виставка робіт студії декоративно-ужиткового мистецтва (парк Лебединка);

12:00 – заходи у Парку історичної реконструкції «Оствиця»;

13:30-15:00 – виступ творчих колективів Рівненського міського Палацу дітей та молоді (парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка);

14:00 – відкриття та презентація виставки Василя Наумця (КЗ «Міський Будинок культури»);

14:00 – фінал Кубка Рівненської області з футболу 2024 року (стадіон «Авангард»);

16:00 – концерт фольклорних колективів міста «Пісні Погориння» (парк Лебединка);

16:00 – майстеркласи, виставка учнівських робіт КЗ «Рівненська державна дитяча художня школа імені А. І. Мартиненка», студії декоративно-ужиткового мистецтва КЗ «Міський Будинок культури», художньої студії «РЕНУАР» Квасилівського будинку культури, Централізованої бібліотечної системи та Рівненської міської бібліотеки (мікрорайон Ювілейний);

16:00-19:00 – відкритий Кубок міста Рівне з нагоди 65-річчя Рівненського спідвею (Мототрек);

16:00 – концерт учнів та викладачів Рівненської дитячої музичної школи №1 імені М.В. Лисенка (подвір’я Рівненської дитячої музичної школи №1 імені М.В. Лисенка);

17:00-18:00 – виступ Народного аматорського духового оркестру КЗ «Рівненського міського палацу культури», керівник Владислав Анчук (парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка);

18:00 – концерт «GUITARRISTA MUSICSHOOL» (парк Лебединка);

18:00-19:00 – виступ Народного аматорського ансамблю скрипалів «Арієтта» (парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка);

19:00-21:00 – «Голоси вільних» - концертна програма Народного оркестру «Наспів» і творчих колективів міста (парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка).

Додамо, що 23 серпня, у День Прапора України, в Рівному планують встановити державний рекорд України з наймасовішого виконання дітьми гімну «Боже Великий Єдиний». Початок заходу відбудеться о 12:00 перед Покровським собором.