Денис Бігус наголосив, що не отримує бонусів від позаштатної роботи на СБУ та не причетний до департаменту, який слідкував за командою Bihus.Info на початку року

Засновник розслідувального проєкту Bihus.Info та журналіст-розслідувач Денис Бігус підтвердив, що має посвідчення гласного позаштатного працівника Служби безпеки України. Про це він повідомив 19 червня, реагуючи на звинувачення нардепа Олексія Гончаренка в тому, що він «шістка» СБУ.

На тлі конфлікту між проєктом та депутатом від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко опублікував відео, в якому звинуватив Дениса Бігуса в роботі на СБУ. Нардеп назвав журналіста «стукачем» та «шісткою, яка виконує доручення і через яку зливають інформацію».

Реагуючи на заяви Гончаренка, на ютуб-каналі Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що дійсно має посвідчення оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ.

«Воно дає в усіх сенсах ніх*я, окрім можливості за потреби працювати з якимись штуками та інколи відвідувати якісь місця», – сказав Денис Бігус.

За словами журналіста, він звільнився з лав оборонців у складі патрульної поліції наприкінці 2023 року, а згодом отримав кілька «прикольних задач» від знайомих з військової контррозвідки. Саме через ці завдання Бігус отримав посвідку позаштатного працівника СБУ.

Відповідаючи на натяки нардепа, Денис Бігус наголосив, що його робота з СБУ ніяк не пов’язана зі слідкуванням спецслужби за командою Bihus.Info. Нагадаємо, 16 січня у мережі з’явилося відео, на якому працівники проекту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Згодом Денис Бігус повідомив, що за командою журналістів стежили щонайменше кілька місяців.

5 лютого, журналісти Bihus.Info у своєму відео розповіли, що стеження за командою журналістів Bihus.Info організував і здійснив Департамент захисту національної державності СБУ (ДЗНД) – у новому відео Бігус наголошує, що не причетний до роботи цього департаменту.

«Коли хтось з СБУ робить херню, редакція про це знімала, знімає і буде знімати, а коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу. На паперах, які опублікував Гончаренко, він маркером замазав ДВКР – Департамент військової контррозвідки СБУ. В країні, яка знає, чим займається ДВКР СБУ, всі додані ним помиї звучали б уже не так вражаюче. Я пишаюсь тим, що можу, нехай і трошки, допомогти ДВКР СБУ з війною», – повідомив журналіст.

За словами Дениса Бігуса, посвідчення не дає йому бронювання від мобілізації та не передбачає зарплати від держави. Він відкинув звинувачення Гончаренка щодо «стукача», додавши, що його повідомлення – «настільки мимо, що навіть злитися на цього дурачка не може».

Конфлікт Гончаренка та Бігуса

Нагадаємо, конфлікт між Олексієм Гончаренком та командою Bihus.Info розпочався на початку червня після того, як журналісти опублікували матеріал про «Гончаренко-центри» – в ньому Bihus.Info звинуватили депутата у «хайпожерстві» та «гречкосійстві».

Після цього нардеп звернувся до редакції з проханням надати інформацію про його фінансування, заявивши, що хоче дізнатися, чи погоджували донори проєкту «вихід “розслідування” про президента Комітету ПАРЄ та члена Бюро ПАРЄ».

«Я ж казав, що я в цій школі – завуч із виховної роботи. У класі в нас новий учень – Денис. Будемо виховувати! Цю справу ми любимо, вміємо й практикуємо», – написав Гончаренко.

Після цього Денис Бігус повідомив, що звернення депутата можна розцінювати як тиск на медіа. Редакція поскаржилася комітету Верховної Ради з питань свободи слова та комітету з етики. Також журналісти написали заяву до НАЗК щодо конфлікту інтересів.

18 червня Гончаренко опублікував відео зі звинуваченнями Дениса Бігуса в роботі на СБУ. У дописі він натякнув, що нібито журналіст розпочав роботу позаштатним працівником СБУ після скандалу навколо стеження за Bihus.info.