Андріан Гутник повернувся з відпочинку в Італії і в нього виявили новий штам коронавірусу

Першим хворим на Covid-19, що викликаний штамом «Омікрон», у Львові виявився 53-річний депутат Львівської міськради від «Свободи» Андріан Гутник, який повернувся з відпочинку за кордоном.

«Привіт, «Омікрон». Неочікувано прийняв першим у Львові удар на себе», – написав львівський депутат-свободівець Андріан Гутник у Facebook увечері 29 грудня.

Андріан Гутник також розповів, що хвороба має легкий перебіг і він почувається нормально. Судячи з дописів депутата у Facebook, у середині грудня він відпочивав за кордоном на гірськолижному курорті.

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко повідомила, що штам «Омікрон» виявили в чоловіка, який в межах інкубаційного періоду подорожував до Італії. Це перший випадок на Львівщині.

«Першими симптомами було підвищення температури тіла, закладеність носа. Відмічався легкий перебіг хвороби. Лікувався амбулаторно. Станом на сьогодні розладів в стані здоров’я не відмічає. Епідеміологи продовжують проведення епідрозслідування», – написала Наталія Іванченко-Тімко 29 грудня у Facebook.

Нагадаємо, в Україні виявили ще п’ять нових випадків захворювання на штаму «Омікрон», зокрема, згаданий перший випадок у Львові.