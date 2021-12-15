В’їзд буде дозволено лише певним категоріям громадян, які мають поважну причину

Міністерство охорони здоров’я Італії включило Україну до країн категорії E, для яких можливий в’їзд в Італію лише за поважної причини. Відповідні зміни вступлять в дію з четверга, 16 грудня, повідомляє сайт Lowcost Avia з посиланням на відповідний документ італійського МОЗу.

Як повідомляється, в’їзд буде дозволено лише певним категоріям громадян, серед яких ті, хто мають документи на роботу, навчання, їдуть на лікування, повертаються до місця проживання, мають громадянство ЄС, довідку на проживання в ЄС, чи є близькими родичами громадян ЄС.

Україну разом із Сінгапуром виключили з перелік країн категорії D тим самим заборонивши туристичні подорожі в Італію для громадян цих країн.

Самі ж правила в’їзду в Італію з країн категорії D не зазнали кардинальних змін. В цей перелік додали Аргентину, Індонезію, Йорданію, Колумбію та Косово. Також зазначається, що перелік країн D фактично ідентичний до переліку країн, для яких Рада ЄС рекомендує дозволити в’їзд.

Наразі нові правила ще не опубліковані на сайтах МЗС Італії, МОЗ Італії та в офіційному опитувальнику для визначення умов в’їзду, оскільки зміни вступають від завтра, 16 грудня. Однак відомо, що зміни діятимуть до 31 січня 2022 року.

Умови в’їзду в Італію з 16 грудня до 31 січня 2022 року

Для в’їзду в Італію, якщо за останні 14 днів ви перебували в країні категорії E (до яких належить і Україна) потрібно:

Поважна причина для в’їзду;

заповнити форму санітарного контролю онлайн: dPLF (Passenger Locator Form);

надати негативний результат тестування на Covid-19;

пройти самоізоляцію 10 днів і зробити повторний тест на Covid-19;

Такі ж правила діють, якщо ви в Україні за останні 14 днів.

Детальніші умови будуть відомі 16 грудня.

Також Італія змінила правила в’їзду з країн категорії C (країни шенгенської зони). Тепер для в’їзду в Італію з країн шенгенської зони буде потрібний негативний тест, навіть для вакцинованих.

Як інформував ZAXIDNET, з 15 грудня Польща посилила вимоги до перетину кордону. Тепер, крім сертифіката про повну вакцинацію від коронавірусу, від туристів вимагають негативний ПЛР чи антиген-тест на Covid, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону.