Нові карантинні обмеження в Польщі ввели через складну ситуацію з коронавірусом та поширення нового штаму

Із 15 грудня Польща посилила вимоги до перетину кордону. Тепер, крім сертифікату про повну вакцинацію від коронавірусу, від подорожувальників вимагають негативний ПЛР чи антиген-тест на ковід, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону.

Як повідомляють на сайті польського уряду, карантин в країні посилюють через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом та поширення нового штаму «Омікрон». Тепер на кордоні від туристів вимагають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу препаратом, затвердженим ВООЗ, зокрема:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca (Covishield, SKBio);

Moderna;

Johnson&Johnson (Україна цю вакцину не використовує, але українці могли нею щепитися за кордоном).

Також необхідно мати негативний тест на ковід, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до подорожі. Результат ПЛР чи антиген-тесту має бути вказаний польською або англійською мовами. подорожувальники без тесту будуть змушені пройти у Польщі обов’язковий двотижневий карантин. Тести можуть не здавати діти, які навчаються у польських школах і дитсадках.

Крім цього, у Польщі посилили загальні карантинні обмеження: ліміт перебування відвідувачів у ресторанах, готелях і спортклубах знизили на 30%, а дискотеки та нічні клуби зачинили. З 20 грудня до 9 січня всі польські школярі перейдуть на дистанційне навчання.

Нагадаємо, що станом на 15 грудня у Польщі на коронавірус захворіли 3,9 млн мешканців, із яких 89 тис. померли, а понад 3,3 млн – вилікувались. Водночас вакцинувались від ковіду майже 55% дорослого населення Польщі.