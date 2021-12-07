Карантинні обмеження вирішили посилити через складну епідемічну ситуацію в країні

Уряд Польщі у зв’язку з наростанням епідемії коронавірусу анонсував посилення обмежень з наступного тижня, 15 грудня. Як повідомляє польське видання WProst, карантинні обмеження вирішили посилити через складну епідемічну ситуацію в країні та появу штаму коронавірусу «Омікрон».

Усі особи, які прибувають до Польщі з-за меж Шенгенської зони, повинні будуть пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Кількість людей, які можуть відвідувати церкви, ресторани, готелі, культурні об'єкти (кінотеатри, театри, опери, громадські центри, концерти), а також басейни та аквапарки буде скорочено з нинішніх 50% до 30%.

У громадському транспорті чи поїздах буде дозволено займати 75% вільних місць.

З 15 грудня закриватимуться дискотеки, клуби та танцювальні заклади. 31 грудня та 1 січня 2022 року у закритих закладах буде дозволено проводити вечірки не більше 100 осіб.

Ліміт на відвідування спортивних залів, фітнес-клубів, музеїв та художніх галерей складає 1 особа на 15 квадратних метрів. Ці ж обмеження поширюються на ярмарки, виставки, конференції та магазини.

До того ж мешканців Польщі зобов’яжуть робити тести на Covid-19, якщо захворіє хтось із людей, з якими вони живуть. Винятків немає навіть для вакцинованих.

Дистанційне навчання триватиме з 20 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.

Також з 1 березня уряд запроваджує обов’язкову вакцинацію проти Covid-19 для трьох професійних груп: медичних працівників, вчителів та військовослужбовців.

Що відомо про штам «Омікрон»?

Штам коронавірусу B.1.1.529, або «Омікрон», вперше виявили у зразках, зібраних 11 листопада в Ботсвані та 14 листопада у ПАР.

Відтоді цей штам також підтвердили у низці країн, зокрема і в Європі. Для стримування поширення нового штаму держави повністю або частково обмежують сполучення з африканськими країнами, посилюють карантинні обмеження для туристів. Український уряд увів нові обмеження з 3 грудня.

Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має 32 мутації, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на Covid-19.