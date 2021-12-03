Польща розпочне Covid-щеплення дітей від п’яти років
Світ — Андрій Стець, 0 0
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Щеплення дітей віком 5 – 11 років розпочнеться 13 грудня
Влада Польщі заявила про намір розпочати в середині грудня щеплення проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Про це повідомив у Сеймі Польщі заступник голови МОЗ Вальдемар Краска, повідомляє «Укрінформ».
Він додав, щеплення дітей віком 5 – 11 років розпочнеться 13 грудня.
«Ми плануємо, що до цього часу з’явиться вакцина, яка призначена для цієї вікової групи», – повідомив заступник міністра.
За його словами, що уряд також планує ввести обов’язкове тестування на Covid-19 у групах з високим ризиком інфікування. Йдеться, зокрема, про медиків та освітян.
Зазначимо, що від початку пандемії у Польщі коронавірус виявили майже в 3,6 млн осіб, 84,6 тис. з них померли.
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