Уряд Греції у вівторок, 30 листопада, запровадив обов'язкову вакцинацію для людей, старших за 60 років. Таким чином, Греція стане другою країною в Євросоюзі після Австрії, де наступного року діятиме правило обов'язкової вакцинації, і першою, де ідеться про обов'язок щепитись для певних вікових груп.

Як пише Independent, згідно з рішенням грецького уряду, літні люди, які не хочуть щепитись від коронавірусу, повинні будуть щомісяця сплачувати штраф у 100 євро – гроші ітимуть на допомогу лікарням. Щоб уникнути штрафу, потрібно записатись до лікаря і отримати першу дозу вакцини до 16 січня.

Зараз у Греції спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус. Загалом у країні вакциновано близько 63% населення (66% – середній показник серед європейських країн).

Як інформував ZAXID.NET, МОЗ України склало перелік працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації. Його планують розширювати.