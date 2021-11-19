Уряд Австрії оголосив про запровадження в країні загального локдауну на 20 днів, починаючи з понеділка, 22 листопада. Також австрійська влада зробить вакцинацію від коронавірусу обов’язковою для всіх.

Як пише у п’ятницю, 19 листопада, «Європейська правда» з посиланням на місцеве видання Kurier, у четвер Австрія, населення якої складає близько 9 млн, вперше зареєструвала понад 15 тис. заражень коронавірусом за добу, два регіони – Верхня Австрія і Зальцбург – вже тоді анонсували жорсткий локдаун з понеділка. Показник п’ятниці – 15809 нових заражень – знову став рекордним.

Загальний локдаун почнеться з понеділка, 22 листопада, і триватиме максимум 20 днів. Обмеження стосуватимуться усіх жителів країни однаково, а з 12 грудня знову застосовуватимуть правило допуску з сертифікатом про щеплення або перенесену хворобу. Першу проміжну оцінку ситуації робитимуть через 10 днів.

Під час локдауну, австрійські школи продовжать працювати в очному режимі, але з вимогою носити маски. Усім, для кого це можливо, рекомендують перейти на дистанційну роботу.

Крім того, уряд Австрії анонсував запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу з 1 лютого 2022 року, що може зробити її першою країною Європи, яка пішла на такий крок.

Дотепер тривалий час в Австрії був політичний консенсус, що загального зобов’язання вакцинуватися запроваджувати не варто.

«Зараз ми повинні подивитися в очі реальності. Забагато політичних гравців у цій країні виступають проти щеплення. Наслідок цього – перевантажені реанімації і страждання людей», – заявив канцлер Александр Шалленберг.

Деталі загального обов’язку вакцинуватися, які ще потрібно оформити юридично, поки невідомі. Федеральний канцлер допустив, що відмова від щеплення буде вважатися адміністративним правопорушенням з відповідним покаранням. Александр Шалленберг також зазначив, що для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, зроблять виняток.

На запитання про те, як уряд збирається юридично обґрунтувати своє рішення, Шалленберг відповів, що не турбується про це, та нагадав, що вакцинація від віспи теж була обов’язковою.

Також відомо, що підсилювальну дозу щеплення рекомендуватимуть робити вже на 4-й місяць після завершення попереднього курсу вакцинації, незалежно від того, якою була перша вакцина.

Зараз в Австрії повністю щеплені від коронавірусу близько 65% дорослого населення. Це суттєво більше, ніж в деяких східних країнах-членах ЄС, але менше, ніж у Західній Європі.

Нагадаємо, з 15 листопада Австрія оголосила локдаун для невакцинованих.