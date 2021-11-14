Федеральний канцлер Австрії Александер Шалленберг оголосив про введення локдауну для невакцинованих від Covid-19 з понеділка, 15 листопада, повідомляє DW.

За його словами, людям, які не пройшли повну вакцинацію від Covid-19, буде дозволено залишати свої домівки лише з певними цілями, наприклад, відвідати лікаря, купити продукти, поїхати на роботу або піти на вакцинацію. Окрім того, будуть проводитися вибіркові перевірки для забезпечення дієвості нових обмежувальних заходів.

На окремій пресконференції міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн заявив, що уряд також запровадить вимогу обов'язкової вакцинації для людей, які працюють у галузі охорони здоров'я, однак про те, коли це станеться, міністр не повідомив.

Австрія має один із найнижчих показників вакцинації в Західній Європі. У цій країні від коронавірусу вакциновано лише 65% населення. У зв’язку з цим, федеральний канцлер Австрії назвав такий рівень вакцинації «ганебно низьким».

В Австрії з 8 листопада при поселенні в готелі, відвідуванні закладів культури, громадського харчування та сфери догляду за тілом (перукарні, салони краси тощо) потрібно обов’язково надавати сертифікат вакцинації від Covid-19 або довідку про перенесення коронавірусу.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Нідерландах, де вакциновано 73% від усього населення, запровадили частковий тритижневий локдаун.