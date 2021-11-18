Словаччина з понеділка, 22 листопада, запровадить суворіші обмежувальні заходи для людей, які не були щеплені від коронавірусу або не перехворіли впродовж останніх шести місяців. Нові заходи вводяться на тлі сплеску нових хворих та госпіталізованих.

Про локдаун для невакцинованих оголосив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на прес-конференції у четвер, 18 листопада, повідомила агенція Reuters.

За словами Хегера, нові жорсткіші заходи будуть застосовуватися з понеділка протягом трьох тижнів. Впродовж цього часу невакцинованим людям буде заборонено відвідувати ресторани, торгівельні центри, заклади торгівлі другорядними товарами, спортивні й масові заходи. Доступ у ці місця отримають лише вакциновані або ті, хто перехворів коронавірусом впродовж останніх шести місяців.

До слова, подібні обмеження з 15 листопада почали діяти в Австрії.

Крім того, у тих словацьких регіонах, де фіксують найбільше нових хворих на коронавірус, посилять карантин: зокрема, ресторани там працюватимуть лише навинос.

Нові правила включають вимогу тестувати невакцинованих людей на їх робочих місцях у всіх регіонах, крім найменш постраждалих від пандемії.

Упродовж останніх днів у Словаччині фіксували рекордну кількість нових випадків Covid-19, що перевищила 8 000 у вівторок.

Наразі у Словаччині від коронавірусу вакциновано 45% від усього населення. Цей показник є невисоким, у порівнянні з показниками інших країн Європейського Союзу. Середній показник вакцинованих у ЄС становить 65%.