Міністерство охорони здоров’я планує розишитиперелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. У цей список хочуть додати, зокрема, медиків.

Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 11 листопада, наказ про розширення переліку професій направлений на громадське обговорення та погодження із іншими міністерствами.

Тепер до списку планують додати працівників:

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

органів місцевого самоврядування;

підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідний територіальних громад.

Ще раніше Міністерство охорони здоров'я вирішило запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників закладів освіти та чиновників державних органів влади. Відповідний указ набув чинності 8 листопада.

9 листопада список професій розширили – передбачається, що з 9 грудня обов'язкове щеплення проти коронавірусу повинні також мати співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів; підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (перелік можна переглянути тут).

Зазначимо, що ще в квітні 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що обов’язкова вакцинація є законною та може бути необхідною в демократичному суспільстві.