Польща внесла зміни до нових правил в’їзду, доповнивши перелік категорій осіб, яким дозволено в’їзд до країни без негативного результату ПЛР-тесту, повідомило в суботу, 18 грудня, Міністерство внутрішніх справ України.

Таким чином, тепер ПЛР-тест не потрібен:

дітям віком до п’яти років;

випускникам шкіл, ліцеїв та вищих навчальних закладів, особам, які складають іспити та проводять їх, а також опікунам учнів;

особам, які перетинають кордон під час виконання роботи (водії вантажного транспорту, члени екіпажів авіації та суден, обслуговуючий персонал поїздів, працівники медичних установ).

Зміни були внесені після скарг української сторони на великі черги на автомобільних пропускних пунктах через нові правила. З 15 грудня на кордоні застрягли сотні вантажівок.

Як повідомляв ZAXID.NET, Польща з 15 грудня почала вимагати у всіх, хто прибуває з-поза меж Євросоюзу, негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на коронавірус. Це стосується й вакцинованих людей. Тест має бути зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

16 грудня в Україні заявили, що нові правила в’їзду до Польщі призвели до черг із вантажівок на кордоні.