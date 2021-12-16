Митники встигають оформити лише 30-35 автомобілів за добу

На пункті пропуску «Ягодин» виникла черга з 400 вантажівок, які прямують до Польщі. Скупчення пояснюють тим, що Польща змінила правила в'їзду в Україну, з 15 грудня вона вимагає негативний ПЛР-тест на коронавірус або негативний тест на антиген. За добу митники встигають оформити близько 30-35 автомобілів. До кінця дня 16 грудня на пункті пропуску повинні запрацювати державна лабораторія, де українці зможуть зробити тест на коронавірус для виїзду за кордон.

Про ситуацію на українсько-польському кордоні розповів начальник Волинської митниці Артем Гузь під час брифінгу в четвер, 16 грудня. За його словами, інформацію про нові правила в'їзду до Польщі митники отримали близько 10:00 у середу, 15 грудня. Зазначалось, що з цього моменту всі українці, які хочуть потрапити до Польщі, повинні мати не лише документ про повну вакцинацію, а й негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Офіційно інформацію про це митники і прикордонники отримали лише в обідню пору.

За словами Артема Гузя, наразі черга на «Ягодині» складає близько 460 вантажівок. «Технологічна схема митного посту «Ягодин» дозволяє оформлювати максимум 25 транспортних вантажних засобів за добу. Ми зі своєї сторони посилили цей напрямок, збільшили кількість людей, які здійснюють оформлення. На даний час ми, фактично, 30-35 оформлюємо за добу», – зазначив Артем Гузь.

Наразі на пункті пропуску працюють приватні лабораторії, де можна зробити тест на коронавірус. До кінця четверга, 16 грудня, повинна запрацювати і державна.