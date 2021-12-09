В Україні розпочнеться експериментальний проект «Електронна черга перетину кордону», повідомив на засіданні уряду в четвер, 9 грудня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідея проекту – бронювати час, коли можна перетнути кордон. Це дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а автомобілям – не простоювати по кілька днів. Також на кордоні обіцяють створити комфортні зони очікування, зауважив він.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», Початок експериментального проекту заплановано на 15 грудня 2021 року. А до кінця 2023 року на основі досвіду реалізації проекту має бути напрацьовано нормативні акти щодо управління чергами автотранспорту перед міжнародними пунктами пропуску.