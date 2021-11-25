Італійський уряд одноголосно схвалив посилену «зелену перепустку», яка виключатиме можливість тестування на коронавірус для відвідування низки громадських місць. Обмеження почнуть діяти з 6 грудня, повідомила агенція Associated Press.

Згідно з рішенням уряду, від 6 грудня до щонайменше 15 січня харчуватися у приміщенні ресторанів, ходити в кіно та відвідувати спортивні заходи зможуть лише щеплені або одужалі від коронавірусу. Інші громадяни не зможуть провести дозвілля у визначених місцях, навіть якщо матимуть негативний результат тесту на Covid-19. Після 15 січня умови посиленої «зеленої перепустки» використовуватимуть у регіонах зі зростанням захворюваності.

Зауважимо, що раніше для відвідування громадських закладів та користування міжміським громадським транспортом італійцям потрібно було мати звичайну «зелену перепустку» із доказом вакцинації, одужання чи негативного тесту. Тепер же цей документ необхідний також для реєстрації в готелі та користування регіональним чи місцевим громадським транспортом.

Також уряд Італії зобов’язав вакцинуватися від коронавірусу правоохоронців, військових та шкільних працівників. До цього вакцинація була обов’язковою лише для медичних працівників і працівників будинків для людей похилого віку.

В Італії зараз щодня реєструють близько 10 тис. випадків зараження коронавірусом і менше сотні смертей. В країні повністю вакцинувалися понад 84% населення віком від 12 років.