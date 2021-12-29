В Україні виявили ще п’ять нових випадків захворювання на штаму «Омікрон». Таким чином, кількість випадків цього варіанту коронавірусу зросла до шести. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у середу, 29 грудня.

Перший випадок в Україні підтвердили 18 грудня. Вже 21 грудня Міністерство охорони здоров’я повідомило про його одужання.

Загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Також по одному випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Кузін зазначив, що троє з них повернулись з-за кордону – вони перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу. За даними вчених, новий варіант Covid-19 має дуже велику кількість мутацій – 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві.

За даними ВООЗ, «Омікрон» поширюється значно швидше, ніж варіант «Дельта» та може вражати вакцинованих людей. Водночас, як зазначають науковці, головним інструментом у боротьбі з новим штамом є додаткові щеплення.