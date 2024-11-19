У Миколаєві депутата від ОПЗЖ підозрюють у розкраданні зерна сої

У Миколаєві викрили депутата міської ради на шахрайстві. За даними слідчих, він імітував знищення партії зерна сої внаслідок обстрілів, а насправді привласнив його. Про це у вівторок, 19 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора та Нацполіції.

Слідчі встановили, у 2022 році одне з підприємств Миколаївщини уклало угоду з іноземною фірмою на постачання зерна сої. Підконтрольна депутату від забороненої партії «ОПЗЖ» компанія мала організувати перевалку, завантаження зерна сої, а також допомогти оформити супровідні та митні документи. Через початок повномасштабного вторгнення всі роботи призупинили, членів судна евакуювали, а саме судно із вантажем залишилося на причалі.

Як встановили правоохоронці, затриманий вирішив привласнити та продати вантаж. Для цього він імітував влучання ракети у склад з зерном, а поруч розкидав уламки ракети. Крім того, він звернувся до поліції з метою фіксації «знищення» продукції.

«Такі дії звільняли фігуранта від будь-якої відповідальності перед контрагентами, а також надавали можливість звернутися до суду для вирішення питання щодо відшкодування вартості майна», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Таким чином депутат привласнив та продав понад 1500 тонн зерна сої, вартість якої становить понад 23 млн грн. Йому повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Незабаром суд обере для підозрюваного запобіжний захід.

Підозрюваний у розкраданні зерна сої Олег Афанасьєв

Правоохоронці не повідомляють ім’я підозрюваного, однак за даними миколаївських ЗМІ, йдеться про депутата Миколаївської міськради від забороненої партії ОПЗЖ Олега Афанасьєва.