Євген Квас очолював КП «Об’єднане» Самбірської міськради

Викритим на підробці документів під час ремонту доріг у Самборі виявився місцевий депутат від «Слуги народу» та тимчасовий очільник КП «Об’єднане» Євген Квас. Про це повідомив сайт «Львівська мануфактура новин», також цю інформацію ZAXID.NET підтвердив із власних джерел.

Напередодні ZAXID.NET повідомляв, що у 2022 році очільник комунального підприємства Самбірської міської ради допоміг матері своєї підлеглої, що працює в КП двірничкою, оформити ФОП, після чого укладав із нею договір на ремонт вулиць. При цьому, до виконання робіт він залучав комунальну техніку та штатних працівників. Загалом таким чином з міського бюджету витратити півтора мільйона гривень.

Слідчі повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 364 ККУ. 23 листопада сайт «Львівська мануфактура новин» повідомив, що затриманим за підробку документів виявився в. о. директора КП «Об’єднане» Євген Квас. Він же є депутатом Самбірської міської ради від партії «Слуга народу» та керівником бюджетної комісії.

У квітні журналісти з’ясували, що директор КП «Об’єднане» уклав низку договорів про ремонт доріг із матір’ю своєї працівниці Тетяни Дунь 60-річною Оксаною Данько. Сама жінка стверджувала, що її підприємницькою діяльністю займається донька. За даними аналітичної системи YouControl, ФОП Оксани Данько зареєстрований у листопаді 2022 року та припинений 15 вересня 2023 року через її смерть.

24 листопада Галицький районний суд Львова обрав Євгену Квасу запобіжний захід та відсторонив від посади очільника КП «Об’єднане». Суд встановив йому 214,7 тис. грн застави.