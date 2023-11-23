Очільник комунального підприємства Самбірської міської ради викрили на змові при укладанні договорів на ремонт вулиць. Зокрема він організував реєстрацію ФОП для матері двірнички, щопрацює в цьому ж комунальному підприємстві, та укладав із нею прямі договори на півтора мільйона гривень.

Як повідомили 23 листопада в обласній прокуратурі, у 2022 році виконувач обов’язків міського комунального підприємства Самбора уклав договори на проведення дорожніх ремонтних робіт із матір’ю підлеглої працівниці комунального підприємства, яка також працює у цьому ж підприємстві двірничкою. Загальна сума договорів становить півтора мільйона гривень.

Для цього директор КП організував реєстрацію матері підлеглої як ФОП, після чого поділив ремонти вулиць на окремі роздрібні договори та без відкритих торгів уклав з нею договори про виконання робіт. При цьому, для безпосереднього ремонту він безкоштовно надавав новозареєстрованій підприємиці техніку та працівників комунального підприємства. Після цього він підписав акти виконаних робіт із фіктивними виконаними роботами та нібито залученими матеріалами. На піставі цих актів із міського бюджету на рахунок ФОПа перерахували гроші за виконані роботи.

Слідчі повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 364 ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід та розгляне його відсторонення від посади.

Правоохоронці не розголошують імені та місце роботи підозрюваного, втім ремонтом доріг у Самборі займається КП «Житлово-експлуатаційний комбінат». Його директором із листопада 2019 року є Роман Петрущак.