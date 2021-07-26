На Андрія Недашківського нападають вже не вперше

У Коростені Житомирської області троє чоловіків напали на депутата міської ради від «Слуги народу» Андрія Недашківського. Під час побиття нападники відібрали у нього сумку з особистими речами і грошима.

Інцидент стався увечері суботи, 24 липня, однак про інцидент стало відомо в понеділок, 26 липня. За інформацією поліції, Недашківський якраз проходив повз будинок, біля якого компанія вживала алкоголь. Попередньо, учасники пиятики спровокували раптову суперечку із перехожим, під час якої побили його та відібрали сумку разом із гаманцем та іншими особистими речами.

Як уточнили у прес-службі поліції у відповідь на запитання ZAXID.NET, сума, яку нападники відібрали в Андрія Недашківського, була «незначною». Водночас точну суму там назвати відмовились, пославшись на те, що такі дані не можна розголошувати без дозволу постраждалого.

Після побиття, депутат звернувся за медичною допомогою, у нього діагностували черепно-мозкову травму, садна та забої. Трьох підозрюваних у нападі затримали, їм від 26 до 37 років. Підозрюваним інкримінують пограбування, поєднане з насильством. Їм загрожує від чотирьох до шести років ув’язнення.

У прес-службі «Слуги народу» повідомили, що напад був цілеспрямованим. За інформацією партії, нападники сказали Недашківському, що чекали саме на нього. У зв’язку з цим партія вже пов’язала напад на Недашківського з його політичною діяльністю.

Зазначимо, що це вже не перший напад на депутата Коростенської міськради від «Слуги народу» Андрія Недашківського. Зокрема, вранці 30 березня цього року двоє невідомих напали на нього в під’їзді будинку, де він проживає. Тоді у партії теж заявляли, що напад пов’язаний з політичною діяльністю Недашківського – зокрема, з позицією партії щодо питання вивезення сміття в місті.